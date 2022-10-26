劍走偏鋒拚突圍？　柯志恩遭批「高雄不需要另一個韓國瑜」　

▲韓國瑜與柯志恩同台造勢。（資料照／記者賴文萱攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩日前拋出「沒有人脈、金脈，為高雄命脈，我會力抗陳其邁」口號，引發討論。不過，有地方人士直指，這宣示看似慷慨激昂，卻讓人覺得，這句話若從高雄市前市長韓國瑜口中喊出，也是毫無違和，反觀柯志恩身為大學教授、營造知性形象，從她口中說出來「就是怪」，「我們要的是政策，高雄也不需要另一個韓國瑜。」

地方人士表示，高雄市長陳其邁憑著兩年拚四年、做事不分黨派顏色的執政成績席捲基層，獲得跨黨派里長支持，過往藍營鐵票區的眷村居民感謝陳其邁勇於任事，出手解決因為產權爭議長達35年未處裡的環境維護問題；深藍色彩的美濃文教區也感謝陳其邁對於原縣區建設的推動、客語復興的支持，美濃19里全數里長成立後援會挺邁；國民黨籍在高雄具指標性的產業大老、地方宮廟主委都紛紛表態挺邁，替陳其邁組建後援會。

該人士指出，對高雄人文、產業甚至都市發展史不熟悉的柯志恩在地方寸步難行，在初期還會嘗試對地方議題表態，但被在地議員提出資料數據反駁後，只能憑藉大學教授的身分喊出顧教育口號，然而隨著選戰進入倒數，眼見選情並未好轉，柯志恩也試圖利用聳動的議題和空乏的口號，希望複製2018年韓國瑜模式，做最後一搏。

他舉例，包括近來廟口宣講愛用的「沒有人脈、金脈，為高雄命脈，我會力抗陳其邁」，還有先前的「高雄不只需要台積電，還需要炸雞店和量販店」，柯志恩的這些口號聽來慷慨激昂，但稍加思考後就會發現毫無內容、空乏無力。

該人士更直言，高雄人民在經過2018年高雄市長選舉後，對於口號已經有一定的免疫力，「人民看的是你對高雄的願景和規劃，還有你為高雄做了什麼」，高雄這兩年來的產業轉型、城市交通發展成績斐然，包括輕軌捷運、新台17線、國道7號等關鍵性道路建設都有重大進展，加上一到週末的豐富藝文、市集活動，高雄訂房常常一位難求。

此外，他補充，在天下雜誌最新的六都評比中，高雄各項成績都從倒數躍升到前段班，社福力項目更是拿下六都第一，就有高雄人開玩笑說週末比上班還累，因為有太多地方要去、太多活動要參加，「哪裡會沒有炸雞店、量販店？」；本來期待國民黨能夠推出對高雄有願景和規劃的候選人，選民卻只是看到了另一個披著學者外衣、繼續用否定抹黑方式來選舉的柯志恩，無怪乎最接地氣的基層里長，這次大選不分黨派都站在陳其邁身邊。