獨／開軍卡輾斃母女　上兵老母親站解剖室外「雙手合十」求原諒

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

新北市三峽區一對母女25日早上7點多機車雙載前往幼兒園，直到剩2分鐘左右的車程距離時，遭一輛軍卡撞倒輾壓，43歲母親及6歲女兒魂斷輪下；肇事上兵慌張說「我不知道」。稍早檢方相驗遺體時，女童父親臉帶淚痕表示，「如果軍方不處理，我做鬼抓他」而肇事上兵的母親則在一旁雙手合十祈禱。

▲三峽軍卡右轉撞機車，導致母女雙亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

當時軍用卡車要去介壽路的營區補充軍品，疑似視線死角，途中右轉擦撞機車並輾斃倒地的母女，肇事的27歲陳姓上兵嚇到不知所措，面對媒體提問時慌張說，「我不知道…我不知道」。製作筆錄前向警方表示，對於撞死母女一事感到抱歉，並解釋是因為視線死角釀禍。

死者丈夫接到噩耗，進入交通分隊痛哭失聲說，「副駕就坐著一個人，怎麼會沒有看到呢！？」

據了解，母親的致命傷在於肋骨斷裂、而女兒則是頸椎斷裂，家屬以及軍方均要求車禍鑑定，詳細肇責仍待調查，目前檢方已將遺體發還給家屬。死者丈夫滿臉淚痕面對媒體表示，目前軍方態度良好並承諾會協助處理，「現在他們不處理也不行了，如果不處理，我做鬼抓他！」至於肇事上兵的母親，只能替兒子站在遺體相驗室外，雙手合十祈禱。

據了解，43歲母親跟丈夫育有2女（8歲、6歲）平時會先帶孩子上學後再去工廠上班，是家裡的主要經濟支柱，其丈夫則是計程車司機。如今妻女魂斷軍卡，丈夫深感絕望，除了難以向大女兒開口提這件事，對未來也不知如何是好。

▼母親（右）跟小女兒（左前）遭遇死亡車禍，父親心碎不知如何跟大女兒（後）提起。（圖／翻攝自死者臉書）



