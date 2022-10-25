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致敬高雄傳奇吸睛！「青澀」其邁趴走大街　猛催：年輕！是本錢　

▲高雄市長陳其邁的宣傳車，在高雄市街道跑，宣傳「18歲公民權」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁的宣傳車，在高雄市街道跑，宣傳「18歲公民權」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

你捕獲野生陳其邁了嗎？高雄市長陳其邁競選總部24日在三多商圈掛出「陳其邁版」抓漏看板，致敬高雄傳說陳財佑，立刻席捲社群媒體，成功引起話題，不少人特地前往現場拍照打卡。為了進一步宣傳18歲公民權，陳其邁競選團隊加碼推出彩蛋，「抓漏專家陳其邁」宣傳車今天（25日）穿梭在高雄街頭巷尾，配上陳其邁的錄音喊話，再度吸引民眾爭相詢問：哪裡可以捕獲抓漏專家陳其邁？

力促18歲公民權，高雄市長陳其邁競選團隊24日掛出看板，25日加碼推出彩蛋，將實體宣傳車開上高雄街頭，再度引爆一波社群熱議！宣傳車上不只有致敬陳財佑的「陳其邁版」抓漏廣告，更聽得到陳其邁的親自配音，向市民宣傳18歲公民權。

▲高雄市長陳其邁的宣傳車，在高雄市街道跑，宣傳「18歲公民權」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁的宣傳車，在高雄市街道跑，宣傳「18歲公民權」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「大家記得18歲的自己嗎？」陳其邁強調：「年輕，就是本錢！年輕，也該有選擇權！」陳其邁指出，11月26號的投票，不只是縣市長選舉，也是台灣修憲歷史上第一次的公民複決，「965萬同意票門檻，需要大家相挺！」因此投票當天希望大家記得，一票投給陳其邁，讓陳其邁能夠再拚四年；也要一票挺新世代，一起支持18歲公民權！

緊扣致敬「高雄都市傳說」陳財佑的主題，陳其邁團隊不僅訴求「與您一起『抓漏』掉的青春」，更以「我們的青春創造歷史，這次用歷史創造青春」作為號召口號。陳其邁感性表示，「我們的青春創造歷史」，說的是台灣人在追求民主化的過程，為了打破威權、實踐民主自由，各世代年輕人先後投入政治改革與社會運動；不論是黨外時期、野百合、野草莓、太陽花世代，年輕人都熱血抗爭，為社會改革奮鬥，「以眾人的青春創造歷史」。

▲高雄市長陳其邁的宣傳車，在高雄市街道跑，宣傳「18歲公民權」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁的宣傳車，在高雄市街道跑，宣傳「18歲公民權」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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