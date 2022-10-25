高雄男小吃部爆氣！一通電話叫4人砸店　警調監視器抓到「頭家」

記者吳奕靖、鄒鎮宇／高雄報導

高雄左營一名綽號「頭家」的63歲楊姓男子24日晚間到某小吃部消費，期間與店家發生口角，氣得打電話叫人砸店。警方獲報徹夜追查，將楊男等5人逮捕，依刑法第150條送辦。

▲高雄一名綽號「頭家」的楊男叫人砸店。（圖／記者吳奕靖翻攝）



左營分局表示，24日晚間10時50分許獲報左營區軍校路某小吃部遭人打破大門玻璃。員警到場後，現場員工表示，當時出現幾名男子打破玻璃後離去，現場無人受傷。

▲▼警方徹夜追查，將楊男等人逮捕。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



警方表示，經瞭解小吃部黃姓老闆與綽號「頭家」的楊男先前有糾紛。楊男24日晚間再次消費時又與店家發生口角，楊男氣不過，立刻打電話找約3、4名男子前來砸店門口的玻璃。

左營所員警徹夜積極調閱監視器，以車追人，立即掌握涉案人「頭家」楊男等5人，並將涉案人楊男(63歲)、謝男(29歲)、錢男(22歲)、施男(27歲)、楊男(29歲)帶返所說明。雖小吃部黃姓老闆表示不提告毀損，惟警方仍依刑法第150條將楊男等5人究辦。

警方表示，雖本案被害人黃男不提告、不追究，惟警方仍表示民眾不應在公眾場所破壞社會秩序；即使被害人不提告，但凡有涉及不法滋事者，警方仍將依法究辦，以維護社會治安。

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