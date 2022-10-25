選戰倒數一個月　柯志恩騎單車衝刺

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）與高雄市議會KK政線六位市議員，共同騎「鐵馬」遊高雄。（圖／柯志恩競選辦公室提供，以下同）

政治中心／高雄報導

今（25）日國民黨高雄市長候選人柯志恩合體高雄市議會KK政線六位市議員，共同騎乘「鐵馬」遊高雄，為即將到來的選戰互相拉抬。柯志恩在左營龍虎塔等待車隊時，有不少民眾主動湊前要求合影留念，一旁咖啡店的老闆更直白地表示自己始終支持國民黨，希望柯志恩這次真的能成功翻轉高雄，帶給高雄新氣象！

柯志恩與市議員黃香菽、鍾易仲、蔡金晏、蔡武宏、李眉蓁、李亞築一同騎乘共享單車，沿途與民眾互動；許多市民朋友看見市長候選人用單車拜票感到新奇，紛紛向柯志恩揮手也比出三號的OK手勢。

針對韓前市長在願回高市府做志工一說，柯志恩回應表示韓市長的幽默確實引發不少討論，但對於綠營的惡意解讀言論感到不以為然。柯志恩幽默表示，陳其邁市長卸任後去擔任行政院長，加上陳菊在監察院長，可與柯志恩市長並肩作戰，「買一送一再加一」，共組「高雄隊」。

有關10/30「南方響起誓師大會」造勢活動，柯志恩表示，經過這些日子以來在高雄各地的走訪，發現鄉親們的熱情都逐漸浮現，高雄在南部選情中相當關鍵，所以決定舉辦這個定位南部、面向在地的活動，主要是要體現南部縣市的團結，屆時也會邀請南部一些縣市首長候選人以及歌星，在歡快的氛圍中讓人民看到南部縣市的團結與熱情，期待市民朋友共襄盛舉！