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關山農會「米國學校」開班授課　大學生直呼有趣自願想重修

▲關農「米國學校」開班授課。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲關農「米國學校」開班授課。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

俗語說「呷米不知道米價」 是比喻對周遭事物的不了解，但有些人卻是吃的米飯「水稻」是如何種植，甚至收成的稻穀如何經由碾製過程成為白米也不清楚。關山鎮農會「米國學校」開班授課，讓來自台東大學的師生藉由體驗教學對農業有更進一步的認識。

台東大學通識中心規劃「食事求是~在地農業資源探索與食農教育體驗」課程活動，而上課的地點不在校園而是選在關山鎮農會「米國學校」等地。食農教育的課表排定包括鹿嘉農莊的「我識醋罈子」及蛋捲DIY、米國學校的真假愛玉分辨、蜂蠟DIY、製米體驗、知稻食米等，同學反應除了學到東西過程中好吃又好玩，好想下次再來「重修」。

▲關農「米國學校」開班授課。（圖／記者楊漢聲翻攝）

關山鎮農會「米國學校」校長彭衍芳開玩笑，同學雖然來到教育部不承認的學校，但能帶回去的收穫絕對不輸給課堂上的學習。彭衍芳表示，好山好水不一定會出好米，好吃的「關山米」不僅地理環境佔優勢，還有海岸山脈和中央山脈的天然屏障影響日照時間；天時、地利加上農民辛勤的耕耘看顧，經過十道碾製過程成就了「關山好米」。

台東大學通識中心副教授陳美芬指出，近40位的師生藉由食農教育認識在地農業，絕大多數的學生在「米國學校」終於解鎖每天吃的米飯從何而來。3年級的龔怡如和4年級的李珮銣合互助將稻米碾製過程的十道米物裝填到玻璃瓶內完成考題，最後同學還自己煮米飯嘗試製作美味飯糰，有的說以後可以創業賣飯糰，還有受不了米飯撲鼻的香氣偷吃被發現頓時廚藝教室笑聲響起。

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