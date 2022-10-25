▲南庄蓬萊溪自然生態園區施工封閉，估11月底重新開放。（圖／參山國家風景區管理處提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣南庄鄉蓬萊溪自然生態園區，即日起全區封閉整修。交通部觀光局參山國家風景區管理處花費936萬元，協助整建、修復自然生態園區內的「護魚步道」，拆除傾斜、倒塌的棧道板、護欄，以及園區內公廁。預計11月底整建完畢。

參山處長曹忠猷表示，蓬萊溪的自然生態資源十分珍貴，一直是熱愛大自然遊客的最愛。2012年間蘇拉颱風帶來暴雨，南庄山區山崩，嚴重破壞山林步道，一度全面封閉，參山處曾於2015年花費1473萬元重新打造園區景觀及步道路面、護欄等各項設施，讓遊客繼續享受蓬萊溪的森林之美。不過歷經7年的風雨侵蝕，許多設施開始破裂、折斷，恐影響遊客安全，因此再次投入整建計畫。

蓬萊溪是苗栗縣第一條封溪保育的河川，當地居民於2002年，展開自發性護魚，2004苗栗縣政府在此設立全縣第一座自然生態保育園區，如今已是全國知名的生態旅遊勝地。因為居民的護魚計畫，使蓬萊溪獲得休養生息，兩岸自然景觀、生態恢復，保育成效卓著，成為其他溪流魚類保護的範例。

叁山國家風景區管理處表示，因蓬萊溪自然生態園區禁止毒魚、電魚及釣魚等破壞、打擾生態行為，因此參山處將在溪畔鋪設石塊、木棧橋供遊客行走，整建步道及園區的工程完工後會重新開放，供民眾遊覽賞玩。

▲▼南庄蓬萊溪自然生態園區施工封閉，估11月底重新開放。（圖／參山國家風景區管理處提供）