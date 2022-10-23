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南庄小怪手邊坡翻覆　駕駛拋飛遭重壓！斷腿受困4小時獲救

▲▼南庄章姓老翁伐木時怪手翻落邊坡，人被怪手履帶壓住，消防人員耗時4小時，終於將老翁救出送醫。（圖／苗栗消防局提供）

▲南庄章姓老翁伐木時怪手翻落邊坡，人被怪手履帶壓住，消防人員耗時4小時，終於將老翁救出送醫。（圖／苗栗消防局提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣南庄鄉一處偏僻產業道路，昨(22)日上午發生一起怪手翻覆邊坡意外。一名章姓駕駛操作小型怪手欲引導伐木傾倒方向，不料小怪手擋不住大樹倒下的壓力，翻滾到邊坡，駕駛被甩出駕駛室還被履帶壓住身體，救護人員歷經約4小時救援，才將小腿骨折的駕駛救出，送頭份為恭醫院救治。

苗栗縣消防局表示，22日上午9時許接獲報案稱，在南庄鄉東江橋附近，發生怪手翻覆並有民眾受困，南庄分隊獲報出動6名消防人員前往救援，到達現場發現，怪手滑落邊坡，章姓工人（72歲）意識清楚被壓在怪手履帶下方。由於位處偏僻山區，不利救援作業，消防人員商請民間吊車協助並向局本部請求支援特搜人員，歷經4小時終於救出受困駕駛。初步檢傷，右小腿骨折，沒有生命危險，送往頭份為恭醫院救治。

現場救援的消防人員表示，章姓老翁疏伐林木時，想要運用小型怪手的鏟斗，設法引導樹木的倒伏方向，結果因地勢和樹幹較粗重（直徑40-50公分），怪手抵擋不住傾倒的壓力，瞬間翻滾到路面邊坡下方，幸好被其他樹木擋住住，老翁的身體被壓在怪手車底履帶與樹幹間，由於現場邊坡相當陡峭，地形險峻，怪手和救難人員有滑落山谷之虞，請來民間吊車前來協助，固定怪手不要繼續下滑，才順利將受困駕駛救出。

▲▼南庄章姓老翁伐木時怪手翻落邊坡，人被怪手履帶壓住，消防人員耗時4小時，終於將老翁救出送醫。（圖／苗栗消防局提供）

▲▼南庄章姓老翁伐木時怪手翻落邊坡，人被怪手履帶壓住，消防人員耗時4小時，終於將老翁救出送醫。（圖／苗栗消防局提供）

▲消防隊請來拖吊車，先勾住怪手避免繼續下滑。（圖／苗栗消防局提供）

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