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8年A走律師公會6千萬求輕判　神鬼女會計：至少讓我可以看到媽媽

▲▼台北律師公會官網。（圖／翻攝台北律師公會官網）

▲台北律師公會官網。（圖／翻攝台北律師公會官網）

記者黃哲民／台北報導

台北律師公會女會計李雪琴前年（2020年）被揪出任職期間，竟涉嫌A走高達6000多萬元公款，被封為「神鬼女會計」，李女經檢方多次追加起訴業務侵占罪嫌，台北地院今開庭審理時，李女聲稱認罪，求法官讓她「至少還可以看到媽媽」，公會委任律師批李女和家人形同靠犯罪所得享受奢靡生活，雖認罪但從不認諾賠償方案，毫無真心悔悟，請求重判，合議庭諭知下月（11月）29日宣判。

台北律師公會委任律師莊巧玲開完庭表示，李雪琴3度和公會調解，都說願交出名下僅有的1間新北市中和區房子給公會出售抵償，卻從不說明房子還有多少貸款、剩下多少殘值，因此調解破局，公會主張李女犯罪時間、銀行帳戶不盡相同，應將不同行為一罪一罰，公會目前查帳追溯到2011年，仍繼續查，至於遭李女侵吞的公款是否全為律師所繳會費，莊巧玲苦笑說：「對！」

▲▼台北律師公會控告虧空公款的神鬼女會計李雪琴，公會委任律師之一的莊巧玲。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北律師公會控告虧空公款的神鬼女會計李雪琴，公會委任律師之一的莊巧玲。（圖／記者黃哲民攝）

李女於1998年開始任職台北律師公會秘書處會計，前年被抓包涉從2017年起，利用長期經手公款帳戶調撥的職務之便，涉以多報少或收款不入帳等手段，A走公款2785萬餘元，台北地檢署去年起訴李女涉犯業務侵占罪嫌後，北律查帳又發現李女於2013年到2016年，另涉暗槓公款3312萬餘元。

經檢方數次追加起訴併案審理，北院今開庭進行最後辯論程序，李女表示認罪，供稱贓款多半用於支應家庭開銷、繳交貸款，因為貸款利滾利而累積龐大債務，但她每次僅私吞4、50萬元，犯罪所得應該沒有6000萬元這麼多，不過她「已經不想細算了」，也無法提出反證，就以檢方起訴的6000多萬元為準。

公會委任的2位律師批李女辯詞不實，且平均每年犯罪所得達600萬元到900萬元，相較於一般國人生活花費，李女和家人形同享受犯罪所得帶來的奢靡生活、簡直奢華無度，且李女名下幾乎沒有財產，幾個私人帳戶最多僅剩數千元存款，有隱匿贓款之嫌，應查明她帳戶歷年金流，才能清楚李女把錢用到哪裡去。

公會律師強調，李女因眼看理監事會查帳就快要東窗事發，才趕快向公會自白犯行，但宣稱僅侵占1年公款，並立刻繳回640萬元外加20萬元的帳目鑑定費用，代表她有錢，可是公會繼續查出其他年度犯行後，李女就沒再歸還任何一毛錢。

公會律師認為李女認罪只是為求輕判，以便日後繼續享受本案犯罪所得，並非出自真心悔悟，公會律師舉例曾有侵吞上億元公款的會計，已歸還7、8千萬元達成和解，仍被法官以沒有完全填補損害為由判刑12年，因此建請合議庭重判李女，並宣告向李女與家人沒收或追徵犯罪所得。

現任科技公司會計的李女哽咽說 自己犯了錯、希望從輕發落，她未婚無子女，但須扶養生病母親和姪女，目前每月薪水3萬多元，家計都是她一個人扛，求法官讓她「至少還可以看到媽媽、陪伴媽媽」，她願交出市價約2600萬元的房子給公會出售抵債。

檢方指出，李女身心健全、家庭正常，本案不法所得高達6000多萬元、僅歸還部份款項，李女犯行沒有情堪憫恕之處，建請合議庭將每個年度的犯行各成立1罪論處、每罪各求刑2年，合議庭諭知本案訂於下月（11月）29日上午9點30分宣判。

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