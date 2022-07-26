闖空門竟對78歲嬤起淫念！舉弱男逼口交　重判7年8月再賠80萬

▲35歲呂男偷走78歲婦人500元不罷休，竟還染指對方洩慾。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名呂姓慣竊去年溜進1位7旬阿嬤住處偷錢，看到阿嬤在旁熟睡，他竟起了淫念，愛撫阿嬤求歡不滿被拒，他發狠掐頸又拿枕頭摀住阿嬤口鼻，逼迫阿嬤為了保命而不敢反抗，但呂男企圖性交卻因自己一直軟掉而在門外徘徊，最後靠阿嬤為他口交了事，呂男所犯加重強制性交罪，一審被判刑7年8月、並須賠償80萬元，呂男嫌判太重，上訴二審求減刑，今被高院駁回，可上訴。

高院判決理由指出，呂男經診斷患有輕度智能不足、其他非器質性精神病、雙向情感疾患、躁型等症狀，屬於第一類重度身心障礙者，但本案一審所做精神鑑定，認定呂男犯案時未受幻覺、妄想等干擾，且能清楚回憶犯案過程，包括性侵時關閉屋門、威脅被害人，事後擔心觸法而逃跑等情況。

高院認為這代表呂男犯案時有辨識犯案環境條件及控制自身行為能力，並無心神喪失或精神耗弱等情形，不符合減刑條件，此外，呂男的犯行也沒有任何值得一般人同情、而有情堪憫恕可減刑之處，加上他自稱想和解，但自承沒錢賠償，高院認為量刑事由沒有任何變動，因此駁回呂男上訴。

本案發生於去年（2021年）7月27日上午9點多，呂男（35歲，服刑中）看見受害阿嬤的住處大門沒關，他溜進去一看，78歲的阿嬤坐在椅子上睡得正熟，呂男趁機搜刮桌上1支手機、櫃子上1個裝有500元現金、敬老卡、賣場會員卡與藥物的錢包，見阿嬤依舊呼呼大睡，他竟撫摸阿嬤胸部等處起了淫念。

阿嬤驚醒被眼前的呂男嚇壞、企圖掙扎，呂男拿起枕頭摀住她口鼻並及掐住她脖子，把阿嬤強押到床上逼她自己脫衣，阿嬤為了保命照辦，沒想到呂男真的想硬上，偏偏他一直軟掉，反反覆覆把阿嬤折騰得很不堪，最後靠阿嬤用嘴替他了事，聽阿嬤說「我朋友要來我家」，呂男趕緊穿好褲子閃人。

一審審理時，呂男都認罪，律師主張呂男犯案時受到精神障礙與心智缺陷影響，請求減刑，法官依精神鑑定結果，認定呂男雖有身心障礙，但本案犯罪時未受病情影響，且他正值青壯，不但侵入住宅行竊，還性侵高齡婦人，尤其來回插入被害人口腔、私處多次，手段更應受非難。

一審依加重竊盜罪判呂男7月徒刑、加重強制性交罪判刑7年8月，合併應執行8年徒刑，阿嬤提起附帶民事求償100萬元，呂男聲稱沒錢、願以75萬元和解，一審判呂男應賠償80萬元，呂男僅對加重強制性交罪上訴，加重竊盜與附帶民事賠償已先定讞。