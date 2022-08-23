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社會 社會焦點 保障人權

薪資單灌水半年A教會260萬　女會計悔過「分期賠錢」獲原諒

▲▼數錢,上班族,會計,OL。（圖／翻攝自pexels）

▲郭姓女會計利用職務之便，造假職員薪資、購書支出A走教會260萬元。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

山達基教會北部某分會的郭姓女會計人員，在2018年間，密集利用在教會職員薪資單灌水、造假購書支出等方式，蠶食鯨吞教會約260萬元，後來被教會查帳發現，郭女與教會達成和解，以分期還款的方式，獲得教會同意原諒不追究，台北地檢署調查後，依偽造文書、業務侵占等罪嫌，處分郭女緩起訴。

據了解，郭女從2003年到2019年間，就在教會內擔任會計兼財務人員，經手分會的大小支出，職員的薪資核發也是郭女負責，2018年間，郭女就利用職務之便，在9名職員的薪資上動手腳，小則多填1倍，大則多填2倍，把薪資支出灌水，其中差額共約149萬元都流入自己口袋。

此外，郭女還會利用小吃店空白收據，偽造教會日常支出17萬元；製造總計約39萬元的假請款單；還會假借教會購買書籍教材名義，作帳54萬元的開銷，郭女就靠著4種主要手法，在被教會人員察覺前，半年多的時間內，中飽私囊約260萬元。

教會提告後，郭女對犯案動機與犯行始終隱晦避談，不過在調解期間，郭女與教會達成和解，願意以分期方式還款，經教會同意後，檢察官以郭女沒有前科，素行良好等理由，依偽造文書、業務侵占、詐欺、背信等罪嫌給予緩起訴，處分期間1年，條件是當庭寫下悔過書。

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