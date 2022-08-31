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夜店護花卻遭冷落！男大生包小黃當砲房　2度強逼車震下場出爐

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女網友找陳男一起到夜店充當護花使者，卻遭對方在計程車內性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名陳姓男子和第1天認識的女網友相約夜店狂歡，說好擔任護花使者卻眼睜睜看著女方和其他男生熱舞，女方為安撫陳男，陪他搭小黃去走路就能到的便利商店買東西，陳男卻以包車之名請運將下車，在車內2度性侵女方得逞，陳男挨告認錯，賠償80萬元獲得女方原諒，台北地院認為陳男情堪憫恕，依強制性交罪輕判1年10月徒刑、緩刑5年，可上訴。

判決指出，陳男是在前年（2020年）9月2日，透過交友軟體結識本案受害人，女方當晚正好要跟姊妹淘去北市信義區1家夜店狂歡，約陳男作伴充當護花使者。當時18歲仍就讀大學的陳男興沖沖趕去，結果女方在舞池和其他男生盡情熱舞，陳男不爽枯坐多時，隔天（3日）凌晨2點多起身氣呼呼要走。

▲桃園市曾姓男子去年得知女子諸事不順，竟佯稱其被鬼纏身，體內疑有穢物等，願幫其作法驅除，竟邀其上摩鐵命其遮住眼睛不能出聲，遂指侵與性侵得逞，事後女子報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲法官認定陳男性侵女方造成難以磨滅的心理陰影，但賠償80萬元獲得諒解，有情堪憫恕之處。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

女方發現後，急忙追上陳男安撫，並聽從陳男要求，陪他搭計程車去附近的便利商店買東西，不料陳男要運將就近在信義商圈停在路邊，以包車為由要運將下車等候，接著直接在車內後座性侵女方得逞，因女方要求回覆手機訊息而中斷。

陳男不罷休，等女方回完訊息，要求女方跨坐他身上繼續嘿咻，女方見運將就在車外而且還有路人經過，怕羞向陳男求饒，陳男不理會，再度性侵得逞。女方脫困後，猶豫1個多月才鼓起勇氣提告。

陳男到案之初宣稱當時很緊張，還來不及進入就「洩」了，但檢方依陳男事後曾傳訊向女方道歉等對話紀錄，起訴陳男涉犯強制性交罪嫌。陳男全部認罪，並賠償女方80萬元達成和解，女方同意不追究陳男刑責。

法官認為陳男造成女方難以磨滅的心理陰影，但已努力修補損害、確有悔意，犯案時因年輕而難免思慮欠周，但無前科，加上仍就讀大學，若量處最輕法定刑3年徒刑仍嫌過苛，有情堪憫恕之處，因此酌減輕判1年10月徒刑，並宣告緩刑5年，緩刑期間付保護管束，還可上訴。

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