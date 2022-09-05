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小資女挺男友投資私吞公款　害老闆虧110萬元！只還2萬挨告

▲驚訝的上班族,小資女,OL,加薪,開心,嚇人。（圖／翻攝自pakutaso）

▲林姓女子為了支持男友投資，侵占公司款項110萬元遭起訴。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

林姓女子原本是協助收取第四台系統費用的助理，4年前為了支持當時的男友，幫忙籌錢投資，竟私吞110萬元，遭老闆發現後，林女苦苦哀求，寫下自白書並簽本票，表示願意分期還錢，老闆心軟原諒，同意檢察官給予緩起訴處分，但林女只還了約2萬元就沒下文，台北地檢署5日依業務侵占罪將為愛負債的林女提起公訴。

據了解，林女的老闆是一人公司，承攬台北市某第四代系統業者的收視戶裝機等業務，由林女定期將從收視戶收取的第四台費用，轉交給系統業者，2017年間，系統業者發現林女拖延1、2個月的費用沒上繳，憤而向林女的老闆檢舉，林女老闆因此自掏腰包賠償系統業者約110萬4千元。

因為這筆債務，林女老闆的公司被迫收攤，林女老闆提告，林女坦承，因為當時的男友要做投資，她一時起了歪念把錢拿給男友，希望老闆能原諒，並寫下自白書、簽了本票，檢察官考量老闆也同意，因此給予林女緩起訴處分，2019年處分期間2年，但要在1年半的時間內償還這筆款項。

但隨著時間過去，林女除了一開始支付約2萬元之外，完全沒有再還錢，因為沒能履行緩起訴條件，檢察官調查後，撤銷緩起訴，改依業務侵占罪起訴，林女將面臨6月以上5年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金的刑責。

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