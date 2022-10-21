女兒遭霸凌！警察妻衝教室打罵6歲同學　離譜暴走判拘還要賠錢

▲郭女不滿女兒在校被欺負，跑到學校質問對方還動手傷人，不但被法院判拘役還需賠錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

台中一名警察的郭姓妻子因不滿就讀小一的女兒被同學欺負，氣沖沖跑到教室找疑似欺負人的女童理論，不但暴走狂晃女童肩膀，還拿包包砸傷她胸口，女童嚇得當場大哭，父母也因此大怒告上法院，法院調查後屬實，刑事部分判郭女拘役45日，而民事方面需賠償女童8萬1580元，仍可上訴。

這起事件發生在2020年10月14日上午，台中一所國小早自習時間，郭姓媽媽怒氣沖天跑進一年級女兒的班級內，大聲喊「XXX是誰」，隨後就找到該名女童，在旁邊質問「你是不是有打我女兒？還不止一次？」接著就情緒激動抓住女童肩膀搖晃，還將前來制止的代課老師推開、以手中的包包甩擊女童，造成女童胸口挫傷，當場嚇得大哭，郭女洩憤完畢就逕自離開。

女童受到巨大驚嚇，父母氣得帶去驗傷並提告，郭女辯稱自己幾年前車禍後，罹患非典型脊髓病變末期，身體虛弱、根本無力甩物品傷害女童，但法官認為辯詞牽強，又造成女童出現害怕上學、情緒恍惚等創傷後壓力反應，行為確實不可取。

台中高分院審後，認為郭女未能克制自己情緒，傷害年僅6歲的女童，犯後又狡辯否認，未與女童及父母調解，判處拘役45日；同時女童父母也提出11萬1580元的醫藥費與撫慰金，簡易庭審酌郭女現在身體狀況、目前需仰賴當警察的先生扶養，判郭女需賠8萬1580元較合理，全案仍可上訴。