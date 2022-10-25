斥資32億！大肚和美大橋4年後完工　中彰最短距離1min抵達

▲斥資32億元、規劃10年的大肚和美大橋，後天動工，預計4年後完工。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大肚區民眾要前往彰化縣和美鎮，不是經由台一線大度橋，就是台17線中彰大橋，但要多開10公里，如今大肚直達和美的橋梁，即將在27日動工，這座橋梁總長約1690公尺、經費32億元，是近年來中部最長、經費最龐大的橋梁，預計2026年完工，大大縮短中彰距離，大肚往和美，1分鐘即可抵達，可說是中部跨域治理的新里程。

台中市建設局長陳大田表示，市長盧秀燕重視地方交通建設及觀光發展，上任後即積極辦理台中大肚—彰化和美跨溪橋梁新建工程，自大肚區文昌路跨越烏溪至彰化和美銜接台61乙線，全長約1690公尺、主橋長約1440公尺、寬22公尺、總經費32億元，雙向4車道、機車道、人行與自行車道。

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台中大肚區與彰化和美鎮相隔在烏溪兩岸，兩地民眾往來，僅能依賴台17線中彰大橋及台1線大度橋，要多開超過10公里才能到達，限制區域生活圈的發展，也不利車流紓解及防災，未來完工將大幅縮短距離，1分鐘即可抵達，也改善大度橋、中彰大橋的交通瓶頸，並串接國道3號及未來台中生活圈4號線大肚段，均衡地方發展。

這座橋梁早在2013年前市長胡志強即著手評估規劃，盧市長上任後與彰化縣共同大力推展，2019年設計、2020年向中央爭取經費，2021年5月及11月分別獲得交通部及內政部補助，6月通過中央經費審議程序後招標，且克服全國性缺工缺料困難，即將在後天開工，歡迎鄉親前來同慶開工，至於橋梁命名，得等到完工再說。