0至6歲國家養！士檢教保中心揭牌　營造幸福友善職場育兒環境

▲士林地檢署「職場互助教保服務中心」，今（12日）舉行揭牌儀式，將提供員工2至6歲學齡前子女、孫子女平價優質托育教保服務。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署響應「0至6歲國家一起養」政策，從2020年8月開始籌備規劃設置員工子女托育設施，並委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理「職場互助教保服務中心」，經歷5次選址後，選定地檢署第一辦公大樓，並於今（12日）舉行揭牌儀式，將於本月15日開學，預計收托2至6歲學齡前孩童20名，讓員工安心生養子女並兼顧工作。

本日的揭牌儀式由檢察長繆卓然主持，並邀請士林地方法院院長蘇素娥、社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會執行長邱健凱、士林院檢同仁共同參與。

▼士林地檢署檢察長繆卓然致詞。（圖／記者黃宥寧攝）

繆檢察長於致詞中開玩笑地說，在地檢署裡開教保中心對同仁來講是一個「斜槓人生」協力一同籌備，對大家來說都是一個特別經驗，同時也回憶從2020年8月開始籌備，歷經5次選址，克服種種困難，終於順利開辦，期盼未來教保服務中心能成為同仁最強後盾，讓同仁安心生養子女並兼顧工作。

▼（左起）士院行政庭長黃于真、士院院長蘇素娥、士檢檢察長謬卓然、士檢襄閱主任檢察官張耘瑋 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

教保服務中心採空間寬敞明亮、安全舒適，讓幼兒在悠閒自在的環境中，透過遊戲式學習，盡情發揮創意及想像力，也將於本月15日正式開學，共可收托幼兒20名，地檢署及聯合提供教保服務機關（士林地方法院、台北市職能發展學院、台北市立大學、士林法院郵局）員工子女、孫子女為優先收托對象，並本於資源共享，餘額將對外開放，盼能讓員工及家長無後顧之憂。