「法二代、法三代」第三胎以上免費　高檢台中分署推教保服務中心

▲台中高分檢「職場互助教保服務中心」揭牌營運。（圖／台灣高等檢察署臺中檢察分署提供，下同）

記者游瓊華、高堂堯／台中報導

台灣高等檢察署台中檢察分署歷時1年多的規劃與籌備，並委託台中市蒙特梭利教育基金會經營之「職場互助教保服務中心」，本周揭牌營運，為法務部轄屬單位設置的15處教保中心之一，而且基於生育胎數給予收費優惠、第三胎以上免費，以建置優質的公共化教保服務，提升員工生育意願並安心任職。

該中心於8月1日正式啟用法務部部長蔡清祥、高檢台中分署檢察長張清雲台中地方法院院長邱志平、教育部國教署簡任視察張世昌、台中市教育局專委陳雅新，及台中市蒙特梭利教育基金會理事長陳素珍共同主持揭牌儀式；台中地檢署檢察長郭永發、行政執行署台中分署長許萬相、廉政署中部調查組組長陳德芳、台中市調查處長蕭清淵、台中調查站主任陳彥有也蒞臨觀禮。

高檢署台中分署指出，少子女化已成國安危機，行政院以「0至6歲國家一起養」為目標，推動公共托育普及化政策；法務部於109年起盤點所屬機關可運用空間，共規劃設置15處教保中心（招收506名），另設置2處非營利幼兒園（招收165名），共可招收幼生達671名。





台中分署表示，該中心位於西區自由路1段85之1號，提供鄰近之職場員工2至6歲學齡前子女、孫子女服務，也是第一所公立蒙特梭利2至6歲學齡前幼教機構，空間明亮、有全新獨立空調，規劃有活動區、廁所及配膳室等，另裝設紫外線殺菌設備、門禁設置、錄音錄影監視設備與消防救助袋等，提供幼兒更安全舒適的成長環境。

該中心收費第一胎月繳2000元、第二胎月繳1000元、第三胎以上免費，預計收托幼兒30名，以與台中高分檢署簽訂聯合提供教保服務契約機關（台中地檢署、行政執行署台中分署及台中地方法院）所屬員工之子女、孫子女為優先申請對象，如有餘額將對外開放，減輕一般家長育兒負擔。