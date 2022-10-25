確診者能否投票未定　國民黨：難道要等民進黨民調變好才放寬？

▲國民黨批確診投票不規劃，才會造成防疫漏洞。（圖／國民黨提供，下同）



記者鄭佩玟／台北報導

1個月後即將舉行九合一地方選舉，國民黨今（25）日召開記者會，要求中選會、衛福部應儘速說清楚確診投票的規劃作為，要求儘速公布相關作法，「是看醫學數據還是看民進黨選情變化？」難道是要等民進黨的民調變好才願意放寬嗎？

今天記者會由醫療委員會主委蔡明忠、文傳會主委洪孟楷、新北市議員候選人黃心華共同出席。蔡明忠以韓國為例，只要經由完善安排，韓國選舉後並沒有明顯高峰，代表規劃、防護做好，開放確診者投票並不會對疫情造成大影響，實在沒有理由剝奪人民的投票權。

黃心華指出，蔡政府搬出大法官690號釋憲說，限縮投票權不違憲，但690號釋憲講的是有關傳染病防治法強制隔離部分沒有違憲，民進黨政府憑什麼逕行擴大解釋限縮人民的投票權？他強調，韓國可以分時段投票、美國有通訊投票，很多國家有E化電子投票，民進黨政府應務實面對民眾基本的投票權。

洪孟楷表示，「韓國能，為何台灣不能？」這些都是民眾無法接受的。他並向衛福部、中選會提出3問，「放寬確診管制最晚何時公佈？是看醫學數據還是看民進黨選情變化？」「不規劃確診投票才可能造成黑數不通報，把頭埋進土裡就以為沒黑數嗎？」「美國能、日本能、韓國能，就民進黨主政不能，台灣真的比其他國家差嗎？」