寄冥紙給馬英九、林錫耀　她詭辯「撿到信幫寄」下場曝

▲前總統馬英九今年收到有人寄來中西式冥紙恐嚇，原因竟是與他毫無關係的鄰里糾紛。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

前總統馬英九辦公室與民進黨現任秘書長林錫耀，今年（2022年）3月各收到1封裝有冥紙的信件，檢警根據DNA查出竟然是北市1名6旬老婦許嫈嬉，意圖嫁禍潘姓女子和陳姓男子，涉冒用2位仇家名義廣挑知名人物恐嚇以達借刀殺人目的，但許婦辯稱撿到信好心用口水黏好郵票寄出去，不知裡面有什麼東西，台北地院不採信，依偽造文書罪判她10月徒刑，可上訴。

現年68歲的許婦原任北市1處社區大樓管委會主委，和潘姓女住戶結仇，曾跟潘女競選里長，雖雙雙落選但票數輸給對方一大截，許婦另對潘女辱罵又砸車而被判刑，後來住戶共推陳姓男子取代她當選主委。

▲民進黨秘書長林錫耀。（資料照／記者林敬旻攝）

許婦遷怒陳男，去年（2021年）3月搬離社區後，涉從今年1月起，冒用潘女和陳男名義簽發面額台幣88萬元的商業本票，並以2人為寄件人分別寄給馬英九、監察院長陳菊、資深媒體人周玉蔻和台北市議員張茂楠共4人。

這4張本票都被循址退回寄件人，潘女和陳男收到之後一頭霧水，沒想到許婦又於今年3月間，假冒潘女和陳男名義，將裝有中式冥紙與面額500美元地府銀行冥鈔的信件，以潘女和陳男為寄件人分別寄給馬英九、林錫耀和台北市議員徐巧芯、許家蓓。

▲資深媒體人周玉蔻。（資料照／記者黃哲民攝）

馬英九和林錫耀收信驚見冥紙，認為遭人恐嚇，分別委由幕僚報案，2位市議員沒拆信就退回，潘女和陳男接獲警方通知大驚失色，趕緊報案自清，檢警在馬英九收到的信件採集到DNA，循線查獲許婦比對無誤，並查扣她持有多張冒用潘女、陳男名義簽發的本票，以及2大疊中、西式冥紙，甚至還有電腦打字新北市長侯友宜、名嘴朱學恆等多位知名人物的收件地址名條。

許婦在警詢坦承寄出這8封信，還聲稱有1群人長期遭潘女、陳男欺負，不滿2人惡形惡狀，她自己也一直被潘女提告，於是共謀不如弄些東西來借刀殺人，因此想出冒名寄恐嚇信給知名政治人物，裝冥紙就是詛咒早死或倒楣，這些大人物收到信不會善罷甘休，就可藉此陷害潘女和陳男、報復2人，她拒絕說出有哪些人參與。

▲監察院院長陳菊。（資料照／記者湯興漢攝）

不過許婦被起訴後全部翻供，推稱自己和潘女沒有恩怨，是潘女跟其他里民結仇，被查扣的物品是她在土地公廟撿到，看見裡面有幾封信所貼郵票「翹翹的」，她就好心用自己口水黏好拿出去寄，不知裡面裝有什麼東西。

法官審理認為許婦狡辯，加上被查扣的本票、冥紙、地址名條甚至筆跡，都跟馬英九等人收到的信件相同，據此認定她年近七旬，仍為一時意氣之爭而嫁禍潘女和陳男，造成2人倍感困擾與畏懼，且遲沒跟被害人和解，依2個行使偽造私文書罪合併判刑10月、得易科罰金30萬元，可上訴。