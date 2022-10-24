蔣孝嚴緋聞案又有新戰場！　周玉蔻槓蔡玉真：你是消息來源別想逃

▲資深媒體人周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

資深媒體人周玉蔻猛打國民黨台北市長候選人蔣萬安父親蔣孝嚴過去的晶華緋聞案，更指真正女主角為前中華民國小姐張淑娟，引來軒然大波，甚至因此挨告。由於官司進行中，周玉蔻對此已轉趨低調，但如今卻又與另名爆料相關事件的資深媒體人蔡玉真互槓，並直言對方才是消息來源，別想逃。

蔡玉真24日在臉書上發文，稱「周小姐在我臉書對兩岸問題的留言『不屑』，我一樣回覆，我對一個主持人把一個傳聞指名道姓說出來，一樣不屑。不管任何時間，再次向所有無辜受害的人道歉！」

周玉蔻隨即在底下留言，「消息來源是你，別亂潑糞，也別逃！」並指控對方是收了誰的好處才將錯賴給別人？明明就是她在臉書先寫的訂房主管、在節目上説的VIP訂房主管，「是你在《鄭知道了》說女主角姓跟章孝嚴一樣，是你在2021年4月18號在一個午餐上向訂房主管提出女主角姓名，本人還查問質疑好多次對方確認的」，要求兩人法院見。

針對緋聞案，蔡玉真日前才向張淑娟道歉，「我自始至終無意說出真正的女主角姓名」，她要向張小姐表示由衷的歉意 ，不是因為她即將成為被告，而是她自始至終無意說出真正的女主角姓名，因為不管是誰都與這場選舉無關。所以，除了開庭應有的答辯之外，今後她也不再提到「中國小姐」，抑或什麼大學女教授、黨政高層，而這場選舉，誰是適合的台北市長候選人，該留給選民自己去判斷。