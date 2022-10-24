周玉蔻與蔡玉真互槓！王鴻薇笑稱「周輸定了」　曝張淑娟司法進度

▲由左至由分別為周玉蔻、王鴻薇與張淑娟。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

媒體人周玉蔻月前誣指前中華民國小姐張淑娟涉及國民黨台北市長候選人蔣萬安父親蔣孝嚴陳年緋聞，遭張淑娟提告誹謗；周玉蔻近期態度轉為低調，但24日突然與另外一名爆料者、媒體人蔡玉真互槓，直指蔡玉真才是消息來源。國民黨台北市議員王鴻薇24日表示，相信這回周玉蔻又輸定了，並轉述張淑娟的質疑，為何檢察官至今還沒偵辦傳訊。

王鴻薇24日於臉書發文表示，「周玉蔻輸定了，造謠者一個都逃不掉，隨心欲毀人名節必須付出代價。」在周玉蔻《辣新聞》中毀壞張淑娟名譽的2名被告互相指控，「這實在是太好了，我已經把證據傳給張淑娟，讓她的律師做為呈堂證供，相信這回周玉蔻又輸定了。」

王鴻薇指出，張淑娟同時告了周玉蔻、蔡玉真，因為這2人在節目中一搭一唱，編造八點檔劇情，甚至為了戲劇效果，搬出了VIP訂房主管、走道錄影帶等，現在真相已經浮出，蔡玉真指控是周玉蔻把傳聞指名道姓說出來，周玉蔻說是蔡玉真亂潑糞、叫蔡玉真「別逃」。

王鴻薇說，張淑娟的律師早就把相關資料準備好，而她已提供張淑娟最新的進度，「看這兩個造謠生事到法院上去講，等著再吃敗訴吧！」

而王鴻薇也傳達張淑娟的質疑，提及這麼明確的誹謗，檢察官竟然還沒有偵辦傳訊，「張淑娟到現在都恨，為什麼有人可以隨心所欲毀害別人一生守護的名節，很多朋友都在關心張淑娟司法的進度，她希望台北地檢署趕快偵辦，還她清白。」