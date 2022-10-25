虧大！小一兒7張七龍珠卡換「限量寶可夢卡」　爸一看傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

一名爸爸24日在臉書PO文表示，就讀小學一年級的兒子拿6、7張七龍珠卡片跟朋友交換1張「限量版寶可夢卡」，結果翻過來一看，居然是便當袋的商品標籤，讓他超級傻眼。

▲原PO貼出兒子交換回來的「限量版寶可夢卡」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同。）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，24日去學校接小一的兒子下課，兒子出校門一看到他就露出沮喪的表情，「他告訴我說，今天（指24日）同學帶了寶可夢卡來跟他換七龍珠卡片，他拿了6、7張七龍珠卡片跟朋友換1張限量版寶可夢卡，最後朋友還有點捨不得從書包把卡片拿給他」，但仔細一看，所謂的限量版寶可夢卡，其實是便當袋的商品標籤，上面還滿是皺褶，讓他超級傻眼，「請問現在這種情況，我是要直接打給校長還是家長會長比較好？」

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文章公開之後掀起網友熱議，不少熱愛收藏卡片的網友都認為應該留下七龍珠卡，畢竟有幾款卡片非常珍貴，1張甚至高達3200元，如果被拿出去換，確實是虧大了。原PO則回應，貴的卡片都有好好收起來。

▲網友分享自己收藏的七龍珠卡，其中1張價值3200元。

至於該不該把此事告訴學校老師，已經升格當爸媽的網友們建議，可以先詢問孩子交換卡片的原因，小學一年級應該有判斷能力了，物品的價值在孩子們心中或許與大人們不同，「我兒子也都拿正版的換盜版的回來，不過他自己很開心」、「我都跟小孩說，如果你確認不反悔就好」、「讓孩子知道，這只是1張普通的紙卡，讓他知道他被騙了，自己要跟人換的，沒什麼好說的，要理論也是他自己去跟同學爭取，而不是回家找爸媽」。

還有網友半開玩笑猜測，或許那張「限量版寶可夢卡」真的是同學最珍藏的卡片，但也有可能是被家長騙了，「會不會他同學是被家長騙的？誤以為是很珍貴的限量寶可夢卡，有些家長好像會幹這種事，騙小孩當獎勵品」、「哈哈，那也許真的是同學最珍藏的1張卡片，很可愛的回憶」。