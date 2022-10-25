　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

虧大！小一兒7張七龍珠卡換「限量寶可夢卡」　爸一看傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

一名爸爸24日在臉書PO文表示，就讀小學一年級的兒子拿6、7張七龍珠卡片跟朋友交換1張「限量版寶可夢卡」，結果翻過來一看，居然是便當袋的商品標籤，讓他超級傻眼。

虧大！小一兒7張七龍珠卡換「限量寶可夢卡」，爸翻面一看傻眼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO貼出兒子交換回來的「限量版寶可夢卡」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同。）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，24日去學校接小一的兒子下課，兒子出校門一看到他就露出沮喪的表情，「他告訴我說，今天（指24日）同學帶了寶可夢卡來跟他換七龍珠卡片，他拿了6、7張七龍珠卡片跟朋友換1張限量版寶可夢卡，最後朋友還有點捨不得從書包把卡片拿給他」，但仔細一看，所謂的限量版寶可夢卡，其實是便當袋的商品標籤，上面還滿是皺褶，讓他超級傻眼，「請問現在這種情況，我是要直接打給校長還是家長會長比較好？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章公開之後掀起網友熱議，不少熱愛收藏卡片的網友都認為應該留下七龍珠卡，畢竟有幾款卡片非常珍貴，1張甚至高達3200元，如果被拿出去換，確實是虧大了。原PO則回應，貴的卡片都有好好收起來。

虧大！小一兒7張七龍珠卡換「限量寶可夢卡」，爸翻面一看傻眼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲網友分享自己收藏的七龍珠卡，其中1張價值3200元。

至於該不該把此事告訴學校老師，已經升格當爸媽的網友們建議，可以先詢問孩子交換卡片的原因，小學一年級應該有判斷能力了，物品的價值在孩子們心中或許與大人們不同，「我兒子也都拿正版的換盜版的回來，不過他自己很開心」、「我都跟小孩說，如果你確認不反悔就好」、「讓孩子知道，這只是1張普通的紙卡，讓他知道他被騙了，自己要跟人換的，沒什麼好說的，要理論也是他自己去跟同學爭取，而不是回家找爸媽」。

還有網友半開玩笑猜測，或許那張「限量版寶可夢卡」真的是同學最珍藏的卡片，但也有可能是被家長騙了，「會不會他同學是被家長騙的？誤以為是很珍貴的限量寶可夢卡，有些家長好像會幹這種事，騙小孩當獎勵品」、「哈哈，那也許真的是同學最珍藏的1張卡片，很可愛的回憶」。

►「娘家益生菌」120包超優惠3740元！不能猶豫手刀快搶

►泡湯囉！烏來「泉世界」雙人湯屋588元

ET快訊
金馬獎男主角膀胱癌逝！　「影壇長青樹」楊群享壽88歲
挺高端反被揭「1劑都沒打」　醫曝原因：快笑死
三立高層4字回應「熱戀」國民黨女戰將　答案超傷人
國民黨女戰將熱戀三立高層！　挽手摟腰同居全直擊
大解封！11／7起「防疫新制」一次看　只剩這類人要隔離
今晨14.8℃！「成颱機率高」大迴轉　變天時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

韓妹等3年再來台灣　感嘆台北真的變了

虧大！小一兒7張七龍珠卡換「限量寶可夢卡」　爸一看傻眼

「不會因為感動而交往」星座名單揭曉！對你沒感覺　做再多都沒用

確診者快篩陰可7＋0　專家批太慢：3個月前就該實施

11／7大解封！　醫示警「秋冬恐爆多重感染」：死亡率增8倍

這天起3000元防疫補償金沒得領！　和居家隔離一起走入歷史

挺高端反被揭「1劑都沒打」　醫曝原因：快笑死

三立高層4字回應「熱戀」國民黨女戰將　答案超傷人

黃明志朝聖AV「那個泳池」直擊拍攝現場！G奶女優：鼻孔都被舔

和跑車雨中競速！女喊「老公不要玩」下秒尖叫　26秒驚悚片曝

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

男童頭卡鐵窗懸掛9公尺　英勇鄰居撞門成功救援

金鐘57／陳亞蘭奪視帝..楊麗花虧「胸部太大」XD　背板倒掉超淡定：什麼叫最佳男主角

女友懷孕他登門提親超挫　準岳父「回6字」逼出眼淚

《營業中》客人問「不是有藝人」　炎亞綸神回：我綽號汪東城啦XD

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

載妹子跑山壓車慘摔！小白貓被甩出「漂亮後空翻」成全網焦點

韓妹等3年再來台灣　感嘆台北真的變了

虧大！小一兒7張七龍珠卡換「限量寶可夢卡」　爸一看傻眼

「不會因為感動而交往」星座名單揭曉！對你沒感覺　做再多都沒用

確診者快篩陰可7＋0　專家批太慢：3個月前就該實施

11／7大解封！　醫示警「秋冬恐爆多重感染」：死亡率增8倍

這天起3000元防疫補償金沒得領！　和居家隔離一起走入歷史

挺高端反被揭「1劑都沒打」　醫曝原因：快笑死

三立高層4字回應「熱戀」國民黨女戰將　答案超傷人

黃明志朝聖AV「那個泳池」直擊拍攝現場！G奶女優：鼻孔都被舔

和跑車雨中競速！女喊「老公不要玩」下秒尖叫　26秒驚悚片曝

金馬獎男主角膀胱癌病逝！　「影壇長青樹」楊群享壽88歲

11／7防疫險「密切接觸」不賠！確診理賠5大QA　兆豐產限7種藥

孩童打電動有好處！　新研究曝：可改善大腦認知

台灣東奧「4金釵」出征拳擊亞錦賽　林郁婷拚同年包辦這兩金

人妻在家顧公婆遭酸「吃那麼胖不去賺錢」　老公霸氣回應被讚爆

韓妹等3年再來台灣　感嘆台北真的變了

敖犬緊擁「小10歲空姐女友」回家！全程0偽裝…街頭恩愛畫面全被拍

鴻海電動車「營收破兆」得靠老朋友　業內觀察：只要拿下鐵定起飛

虧大！小一兒7張七龍珠卡換「限量寶可夢卡」　爸一看傻眼

BMW國3深夜撞貨櫃車！駕駛受困骨折　全毀畫面曝

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

生活熱門新聞

今晨14.8℃！「成颱機率高」大迴轉

大解封！11／7起「防疫新制」一次看

三立高層4字回應「熱戀」國民黨女戰將　答案超傷人

藝FUN券轉型每人1200元　18歲限定

雨中競速女喊「老公別玩」　影片曝光

上大夜班回家…見男友喝醉「睡了妹妹」

小姑產後突示好　人妻想到心情差

挺高端反被揭「1劑都沒打」　醫曝原因：快笑死

滑交友APP見1興趣八成人都有！老司機秒懂

高端宣布買單！接種者赴日免費PCR

壓車沒過「狠摔美腿妹和貓」　跑山哥慘了

「抓一隻蟑螂1800」　愛車被入侵送修

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

更多熱門

相關新聞

雨中競速女喊「老公別玩」　影片曝光

雨中競速女喊「老公別玩」　影片曝光

一名駕駛日前行經新北市土城區中央路，疑似與另一名黑色跑車的駕駛在大雨中競速，嚇得女乘客急喊「不要跟他玩啦，老公」，結果對方因為路面積水打滑，最後撞向中央分隔島。這段26秒的影片在網路上傳開，網友們紛紛留言表示，「警察可能要請你喝咖啡了」；也有不少人歪樓討論起女乘客的尖叫聲，「這聲音會軟」、「聲音開太大害我被誤會」。

壓車沒過「狠摔美腿妹和貓」　跑山哥慘了

壓車沒過「狠摔美腿妹和貓」　跑山哥慘了

儀表板出現蜈蚣竄動　她嚇到崩潰

儀表板出現蜈蚣竄動　她嚇到崩潰

買蛤仔湯驚見1字「哈」　她打開笑翻

買蛤仔湯驚見1字「哈」　她打開笑翻

視障嬤吹冷風求助沒人理　暖男秒出手

視障嬤吹冷風求助沒人理　暖男秒出手

關鍵字：

爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

朴春「身材大一號」近況照曝掀議

貨車翻覆疑載晶片　罕見4輪朝天吊離

直擊AV片場！幕後推手曝是台灣阿姨

國民黨女戰將熱戀三立高層！　挽手摟腰同居全直擊

黃子佼頭遭砸傷流血！Lulu關心笑翻

今晨14.8℃！「成颱機率高」大迴轉

醒來胸部被黏貼布　她看完紙條發毛急報警

即／國3聯結車追撞　BMW煞不及噴飛

不是味精！「外食口渴元兇」是它

大解封！11／7起「防疫新制」一次看

巨乳女模術後搭機　血從耳朵噴出

失業男賣3隻鍬形蟲換錢　遭判6月

三立高層4字回應「熱戀」國民黨女戰將　答案超傷人

GG彎度超過「1範圍」小心了

更多

最夯影音

更多
鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！
魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

男童頭卡鐵窗懸掛9公尺　英勇鄰居撞門成功救援

男童頭卡鐵窗懸掛9公尺　英勇鄰居撞門成功救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面