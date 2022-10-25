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小四童以為不帶功課就免寫　媽秒幫抄題目：一山還有一山高

記者黃翊婷／綜合報導

一名媽媽24日表示，就讀小四的孩子以為不帶功課回家就可以不用寫作業，她乾脆親自幫忙把題目抄到空白的作業本上，「有媽媽也會這樣嗎？」文章公開之後意外掀起媽媽們的共鳴，大家紛紛留言分享自己的絕招，除了自己手抄，也可以透過班級群組向老師或其他家長求助，或是乾脆找同學直接影印作業題目。

小四童以為不帶功課就不用寫，媽親筆幫抄題目。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO親自幫小孩抄題目。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，孩子就讀小四，以為不帶功課回家就可以不用寫，「沒關係，媽媽親筆幫你抄上題目，一山還有一山高，少動歪腦筋，有媽媽也會這樣嗎？」此外，孩子還很愛忘記帶生字簿，她就乾脆去買一本新的，「我這樣只是要告訴他，我題目都可以抄了，功課你就一定要寫完，就是做給他看的概念」、「真的希望自己的小孩能越來越好，希望小孩可以了解我們做母親的用心良苦」。

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文章公開之後意外掀起媽媽們的共鳴，大家紛紛留言表示，「現在小孩都很聰明，所以媽媽不能輸！很高興有人也跟我一樣，我兒子都恨得牙癢癢的」、「我也是，數學還好是小二，比較簡單好抄」、「我兒子也是，要背課文，他說他沒帶課本，所以要去玩iPad，我馬上上網找課文抄」、「我都跑去跟同學借作業，影印就好，以為當娘的是塑膠嗎」。

也有媽媽建議，可以讓孩子自己抄題目，他會發現這樣做的結果比原本的功課量還多，以後就不敢了；另一名媽媽分享，自己是從女兒幼稚園時就開始教導，讓孩子明白不要以為出去玩就可以不用寫功課，該做的事情要先做完，接下來要怎麼玩都可以，「說過一次後，只要每次要出遊，功課女兒自己就會裝在行李箱裡」。

▼原PO的文章被轉分享至爆料公社臉書粉絲專頁，掀起網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

小四童以為不帶功課就不用寫，媽親筆幫抄題目。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

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