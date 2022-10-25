燒烤店家狂換烤網　最後30分鐘「1舉動」讓她傻眼：壓迫感很重

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友24日表示，和親友去某燒烤店聚餐，用餐時間為2個小時，期間老闆和店員一直過來更換烤網，還頻頻搭話聊天、誇讚食材品質，這都算了，最讓她無法理解的是，最後30分鐘的時候，店家每隔5分鐘就過來提醒剩餘時間，讓她覺得壓迫感很重，無法好好吃飯。

▲原PO去燒烤店用餐，卻對店家「熱情的招待方式」感到很困擾。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，去吃燒烤時，店家限時2個小時，期間老闆和店員一直不斷過來換烤網，雖然可以接受，但店家真的換得很頻繁，接著又頻頻搭話聊天、介紹食材品質有多好，「店內很多人喔！不是只有我們這一桌」，最無法接受的是，最後30分鐘店家有過來提醒剩餘時間，然後每隔5分鐘就再提醒一次，「這時候你們會怎麼做？吃一頓飯讓我感覺壓迫感好重。」

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原PO還補充道，自己只是單純發問，想知道該怎麼解決這樣的問題，沒有要批評誰的意思，「我有說有需要會叫他們，結果發現後面一直會有人不斷地走來看一下，感覺不舒服，覺得一直被監視，都不能好好吃飯。」

文章公開之後掀起網友正反意見熱議，站在客人立場的網友大多覺得店家的行為確實會讓人感到困擾，「我也遇過，真的會吃得很不開心，但我不會說什麼，就是不會光臨第二次」、「不喜歡吃飯有壓力，消化不良，而且感覺不好」、「這樣很煩躁」。

另一派網友則站在店家立場來看，並表示很多客人都只顧著聊天，沒有專心吃東西，用餐時間一轉眼就過去了，所以才會一直提醒，避免後續訂位的客人被延遲用餐時間，況且店員也有很多事情要做，例如清洗烤網、整理桌面等等，並非整天無所事事，不過，店家太過頻繁地催促客人確實不太好，「建議店家在訂位安排上要拿捏好，不要一直催客人。」