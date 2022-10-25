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社會 社會焦點 保障人權

欠國庫139萬！以為變更負責人就沒事　聽到「管收」立馬刷卡繳錢

▲前保全公司負責人張姓女子因欠稅139餘萬元前來法務部行政執行署桃園分署說明。（圖／桃園分署提供）

▲前保全公司負責人張姓女子因欠稅139餘萬元前來法務部行政執行署桃園分署說明。（圖／桃園分署提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1家社區保全公司，因積欠營業稅、健保費139萬餘元未繳納，移送法務部行政執行署桃園分署（下稱桃園分署）執行，經追查發現該保全資金仍流向前負責人47歲張姓女子戶頭，並由張女「自由使用」購買手機、植牙等，張女原以為變更保全公司負責人就沒事，但一聽聞要將她管收，急將轉給媽媽及弟弟的22萬餘元一次刷卡繳並辦妥分期，避免遭管收。

▲▼在聽聞要將她當場予以留置並向法院聲請管收，張女害怕被法院管收，當場刷卡繳錢並辦妥分期繳納。（圖／桃園分署提供）

▲▼在聽聞要將她當場予以留置並向法院聲請管收，張女害怕被管收當場刷卡繳錢並辦妥分期繳納。（圖／桃園分署提供）

▲▼在聽聞要將她當場予以留置並向法院聲請管收，張女害怕被法院管收，當場刷卡繳錢並辦妥分期繳納。（圖／桃園分署提供）

桃園分署表示，曾於111年7月間通知該保全公司欠稅年度之前負責人張女到案說明公司財產狀況，張女表示公司負責人早在110年6月間變更為陳姓女子，公司的事情已經與她無關。桃園分署進一步追查資金流向發現，張女任內至負責人變更為陳姓女子迄今，社區服務費收入轉到公司帳戶後，就會立即再轉到前負責人張女個人戶頭。張女雖有使用個人帳戶發放員工薪資，惟發薪資後之剩餘款，並未繳納欠稅及健保費，而是由張女「自由使用」。

桃園分署查出張女「接髮」、「植牙」、「買蘋果手機」的紀錄，生活優渥，卻喊沒錢繳稅。並有將公司收入共22萬3,000元輾轉入張女母親及弟弟戶頭之情形，遂命張女於昨日上午到場說明，張女到場後，就資金流向部分仍交代不清，桃園分署當場予以留置，並準備於同日下午向法院聲請管收，張女害怕被法院管收，在當日下午一次刷卡繳納22萬3,000元，餘款辦理分期繳納，始免於管收。

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