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斥資4.3億重劃北港糖廠市地　建設大北港地區全面啟動

▲雲林縣北港糖廠市地重劃工程 開工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府21日舉辦「雲林縣北港糖廠市地重劃案」開工典禮與說明大北港重大建設計畫並宣告即將全面啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港是宗教信仰重鎮，雲林縣政府考量北港糖廠自2004年已停止生產，對於空間發展上產生之阻隔，為紓緩北港鎮市中心成長壓力及改善北港糖廠長期閒置情形，縣府以市地重劃進行整體規劃，透過保存糖業及鐵道文化之方式活化糖廠，將該場域轉化為北港地區觀光旅遊新亮點，並導入低密度住宅社區。

▲雲林縣北港糖廠市地重劃工程 開工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府建設處簡報大北港科技產業園區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府21日舉辦「雲林縣北港糖廠市地重劃案」開工典禮與說明大北港重大建設計畫並宣告即將全面啟動。雲林縣長張麗善表示，計畫區總面積約20.96公頃，經重劃後可無償取得公共設施用地約7.42公頃(包括保存用地2.52公頃、道路用地1.72公頃等) ，另提供可建築用地13.55公頃之住宅區、第1-1種、第1-2種及第二種糖業風貌產業專用區。

▲雲林縣北港糖廠市地重劃工程 開工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲文觀處長陳璧君說明1621雲西文化觀光遊憩廊帶營造計畫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善再說，大北港地區需要增加就業機會，縣府團隊用心為大北港地區做出最適當之規劃，且付諸行動地實現各項重大工程開發。斥資約4億3,774萬元，重劃範圍內規畫住宅區、糖業風貌專用區等用地，且計畫區內亦闢建18米寬園道，完工後華南路可直通文仁路及媽祖大橋，可快速聯通水林鄉、六腳鄉及嘉義縣子朴子市等地區，未來發展將指日可待。

▲雲林縣北港糖廠市地重劃工程 開工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲地政處長黃凱達簡報北港糖廠市地重劃案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府地政處長黃凱達指出，此次市地重劃的另一重點，就是現址位於大同路北側之文中三學校用地，現況為縣立建國中學，其校地部分屬台灣公司所有，尚未辦理徵收，為配合該中學擴建之需求，故將部分未取得之學校用地約3,428 平方公尺納入本次開發範圍，透過跨區市地重劃方式，重劃後由縣府無償取得，縣府團隊在開發工商業用地之餘，仍不忘為最基礎的教育事業努力，全案工期720日曆天，預計最快於113年底完工。

▲雲林縣北港糖廠市地重劃工程 開工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善再說，大北港地區需要增加就業機會，縣府團隊用心為大北港地區做出最適當之規劃，且付諸行動地實現各項重大工程開發。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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