李朝卿機要悄悄回南投縣府　綠營批黑金復辟：幫許淑華超前部署？

▲民進黨團揭露李朝卿共犯回任南投縣府官員。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨團25日與民進黨南投縣長候選人蔡培慧共同舉行記者會，批評南投縣長林明溱豪宅財產來源交代不清；縣長候選人許淑華背後更是黑道集團，許任內發包的「永興棄土場」也是違法經營，而前縣長李朝卿貪污被判刑450年；其機要張志誼更悄悄回任縣府官員，急著聘任李的貪污集團共犯，是否要幫許淑華「鈔錢部署」？

民進黨團表示，台灣政治史上，有一位南投前縣長李朝卿被判刑400多年 拿國難財放進自己口袋的縣長，他的黑金、貪污集團又要回到南投縣嗎？其機要張志誼已經被判刑確定，今年十月份卻又回到南投縣政府，跟李朝卿同流合污、重點人馬，這是許淑華的超前部署嗎？

立委林楚茵批評，任期剩2個月的林明溱，明目張膽地把過去和李朝卿同流合汙的祕書張志誼回聘為南投縣府主管，讓人懷疑是在為許淑華「鈔錢部署」，黑金集團又要復辟回到南投縣府了嗎？

林楚茵表示，前縣長李朝卿寫下台灣政治史上的「奇蹟」，讓歷史400年的台灣出了一位遭判刑450年的貪污父母官，無良的把南投縣民重要重建工程、公共工程的經費放進自己口袋。

林楚茵批評，第二棒林明溱則是讓兒子當黑官、讓砂石業者當機要秘書，還有2棟豪宅財產來源交代不清。更用縣府資源辦卸任感恩說明會幫許淑華助選，「現在我們不能讓第三棒的許淑華繼續延續南投黑影幢幢的地方勢力。」

林靜儀指出，許淑華擔任南投市長任內發包的「永興棄土場」，僅能傾倒921地震後的營建廢棄物，並於2006年使用許可失效，使用上已經依法無據，卻經法院判決確定，有違法傾倒事業廢棄物事實。

林靜儀解釋，永興棄土場實質控制者為蔡木火，是許淑華閨蜜林憶如的丈夫、許父許天送的小弟、曾有暴力圍標紀錄，許淑華胞弟許仙友還在當把風人員，且今年5月蔡木火才因違法傾倒事業廢棄物被判刑4年，「許淑華不要再撇清自己的身份！」

蔡培慧表示，參選縣長面對的是沈痾20年的南投縣政，許淑華的副主任委員當議員跟人家打架，還要查自己的車牌號碼，更在李朝卿復職時，陪他去申請的議員，許淑華背後站的，是長期把持縣政的黑金集團，要阻擋黑金、終結黑金，南投才能改變。