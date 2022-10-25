國語日報工會批董事長高薪自肥「要下台」　籲教育部出手整頓

▲國語日報工會批評董事長孫慶國高薪自肥，要求孫慶國下台，並呼籲教育部出手整頓。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國語日報社在今（25日）迎來創社74年社慶，但國語日報工會不滿董事長孫慶國任兼社長並高薪自肥，今天到教育部陳情，批評孫慶國破壞體制、打壓員工，面對疫情衝擊，只會砍員工薪水，拿欺負員工當政績，認為董事會已經被孫慶國一人架空，要求孫慶國下台，並呼籲教育部請出手整頓。

國語日報與教育部爭執是否屬政府捐助成立財團法人，官司已經纏訟多年，導致前董事長林昭賢拒不交接，現任董事則無權無力運作，目前則由孫慶國擔任董事長並兼任社長，但國語日報員工不滿孫慶國作為，今天到教育部前舉行記者會，並大喊「蔑視專業、漠視法律、打壓員工、變相減薪、違法自肥，孫慶國下台」等口號。

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▲國語日報工會批評董事長孫慶國高薪自肥，要求孫慶國下台，並呼籲教育部出手整頓。（圖／記者許敏溶攝）

國語日報工會代理事長王福鈞表示，孫慶國藉由擔任代理董事長職務後，直接運作董事會決議，任命董事長自兼社長—董事僅能領車馬費，但社長可以領月入10萬以上高薪，等於高薪自肥。

王福鈞批評，孫慶國擔任董事長並兼社長後，更內部安插私人，聘用有違反新聞紀律的記者，採購不依往例辦理，甚至獎懲升遷不依規定程序等，使國語日報內部治理紊亂，人事制度頻生紛擾，更有董事無法接受而請辭或長期請假，使國語日報董事會形同虛設。

王福鈞指出，孫慶國假借疫情營運不佳為由，資遣老員工、扣減發全體員工薪資，並拒絕與工會協商，讓員工忍無可忍，員工被砍薪逼退，但社長卻全薪自肥，無論教育部與國語日報社爭訟結果為何，教育部身為主管機關，應該出手整頓，讓教育回歸教育，讓員工安心工作。