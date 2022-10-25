隔離放寬！教部宣布　11／7起同住者與室友免居家隔離「全改0+7」

▲配合指揮中心政策，教育部今也宣布11／7起，同住者與室友免居家隔離「全改0+7」。（圖／指揮中心提供）

記者許敏溶／台北報導

指揮中心放寬確診隔離措施，11月7日起居家隔離將走入歷史，確診者接觸者一律改為「0+7」自主防疫，教育部今（25日）也宣布，11月7日起，無論是否完成疫苗追加劑均採「0+7自主防疫」，各級學校及幼兒園教職員工及學生因同住家人確診或同寢室室友確診，免居家隔離，全部實施「0+7自主防疫」，兒童課後照顧服務中心及短期補習班也比照辦理，各級學校自行決定體溫量測等健康監測方式。

配合指揮中心昨天宣佈放寬確診隔離措施，11月7日起居家隔離將走入歷史，確診者接觸者一律改為「0+7」自主防疫，教育部也在今天宣布放寬隔離措施，同住者與室友免居家隔離，全改為實施「0+7自主防疫」，但自主防疫期間若有症狀，則不到校（班）上課、上班；自主防疫期間，如無症狀，且有兩日內快篩陰性結果，可到校（班）上課、上班。

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教育部指出，從11月7日起，各級學校及幼兒園、兒童課後照顧服務中心、社區大學、短期補習班、樂齡學習中心、社教館所及圖書館、競技及休閒運動場館業及游泳池等，視營業及防疫需求，自行決定體溫量測等健康監測方式。

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