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少子化讓人才培育陷危機　學者籲注重跨領域專業「政府提出新規劃」

▲▼少子化衝擊導致人才培育陷入危機，學者建議注重跨領域專業，並呼籲政府提出新規劃。（圖／記者許敏溶攝）

▲少子化導致人才培育陷入危機，學者專家建議注重跨領域專業培養，並呼籲政府提出新規劃。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受到少子化與社會快速變遷影響，人才培育相當重要，在今（22日）一場論壇中，學者專家指出，新世代將面臨全新且更為艱鉅的挑戰，需要新教育來培育人才，未來除注重跨領域專業技能，也要具備主動學習、心理韌性等軟實力，並促成人才的流通與品質的提升，呼籲政府應該致力於人才培育政策的規劃與實施。

人才是國家境爭力的基礎，但台灣面臨少子化，加上社會快速變遷，不少高科技產業人才不足，為探討人才問題，黃昆輝教育基金會今舉辦「舊瓶豈能裝新酒？新世代人才哪裡來？」焦點座談。

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董事長黃昆輝首先指出，社會變遷是不可抗拒的事實，新世代對人才能力已有不同定義和要求，也面臨全新且更為艱鉅的挑戰，新世代有新的社會需求，要有新教育來培育人才，台灣教育發展必須致力於人才培育政策的規劃與實施，在教育制度、內容和方法不斷創新及力求永續，而新酒要用新瓶裝，教育應該開展新的政策思維和策略行動，否則就是「舊瓶裝新酒」。

▲▼少子化衝擊導致人才培育陷入危機，學者建議注重跨領域專業，並呼籲政府提出新規劃。（圖／記者許敏溶攝）

▲少子化衝擊導致人才培育陷入危機，學者建議要注重跨領域專業培育，也呼籲政府提出新規劃。（圖／記者許敏溶攝）

總統府資政陳博志則以近期政治人物的論文爭議為例，指在職專班用舊的研究所觀念包裝，導致出了問題，事實上，在職專班與普通班學的東西不一樣，各有優勢和劣勢，不該用同樣的要求，或者同一種學位證書標示。

台師大教育學系主任方永泉則認為，台灣人口組成正面臨少子化與高齡化，導致人力素質下降問題，少子化不僅是國安危機，更是教育危機，在未來人才培育，要以人才的流通與品質提升作為基礎，而在經濟發展上，目前面臨不少學用落差問題，教育工作者必須務實預測未來社會發展趨勢和技能需求，引領社會進步及向上提昇。

方永泉進一步指出，未來人才除了要具備跨域專業技能外，在專業上建立不可取代性，也必須擁有兼具「主動學習」、「自我管理能力」及「心理靭性」的軟實力，因為這是個人在激烈社會競爭下屹立不搖的重要因素。

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