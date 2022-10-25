美國聖路易斯高中槍擊案2死6傷！　警方交火擊斃槍手

▲大批警力馳援現場。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國密蘇里州聖路易斯（St. Louis）一所高中24日發生一起槍擊案，槍手趁上課時闖入校園開槍，造成一名青少女和一名健康老師中彈死亡，另有6人受傷。警方獲報後趕抵校園與槍手交火，最終擊斃槍手。

目前槍手身分不明，僅知為年僅20歲的男性；警方也未公布受害身亡的青少女和教師姓名，不過受害家屬向地方媒體《聖路易斯郵報》表示，受害的是61歲女教師庫茲卡（Jean Kuczka）。

案發地點在中央視覺與表演藝術高中（Central Visual & Performing Arts High School），報導指出，槍手闖進庫茲卡正在上課的323教室開槍，庫茲卡見狀上前阻擋槍手並試圖保護學生。

▲除聖路易斯警方以外，聯邦調查局（FBI）也出動人員。（圖／路透）

槍手射擊到到一半時突然發生卡彈，讓學生們有時間趕緊逃走。聖路易斯警察局長沙克（Michael Sack）表示，警方獲報後立刻趕往現場，毫不猶豫跟著槍聲上到3樓，與槍手交火後將槍手擊斃，沒有警員受傷。

沙克表示，送醫的6人部分中彈受傷，部分遭到彈片劃傷。校方告訴《聖路易斯郵報》，當師生們聽到槍聲大作時，許多人都將教室上鎖，部分師生則逃離教學大樓。

其中一名倖存學生表示，當時他聽到槍手說「受夠所有人」。學校數學老師威廉斯（David Williams）表示，槍擊案發生當下大約上午9時，校長緊急全校廣播，警告槍手仍在大樓內。所有人將教室上鎖就地避難時，威廉斯所在的教室一扇窗戶被打破，接著聽到槍手在走廊上說，「你們全都要去死」。

