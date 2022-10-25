習近平下令解放軍貫徹二十大精神：奮力實現建軍一百年奮鬥目標

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

中共總書記習近平連任中央軍事委員會主席，24日出席軍隊領導幹部會議並發表重要講話。他強調，全軍要認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神，強化思想引領，強化擔當作為，強化工作落實，奮力實現建軍一百年奮鬥目標，打開強軍事業發展新局面。

他指出，「黨的十九大以來的5年，是我軍發展進程中極不尋常、極不平凡的5年。中央軍委堅決貫徹黨中央決策部署，貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，帶領全軍深入推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，邊鬥爭、邊備戰、邊建設，國防和軍隊建設取得一系列新的重大成就、發生一系列重大變革。」

習近平強調，當前和今後一個時期，學習宣傳貫徹黨的二十大精神是全黨全國全軍的首要政治任務。全軍要認真貫徹黨中央部署，精心籌劃組織，把學習宣傳貫徹黨的二十大精神這件大事抓緊抓好抓出成效。要緊緊圍繞黨的二十大主題，深入學習黨的二十大報告和黨章等重要文件，深入領會蘊含其中的重要思想、重要觀點、重大戰略、重大舉措，把全軍思想和行動統一到黨的二十大精神上來。

習近平指出，「我軍學習宣傳貫徹黨的二十大精神，要把聚焦點和著力點放在實現建軍一百年奮鬥目標上，這是未來5年我軍建設的中心任務，必須全力以赴，務期必成。」

最後，習近平強調，黨的二十屆一中全會決定了新一屆中央軍委組成人員，這是黨中央從黨、國家、軍隊事業全局出發作出的重大政治安排。全軍高級幹部要講政治、能打仗、善創新、重實幹、嚴自律，履行好擔負的職責。