解封訊號？陸發布15條措施「支持外資」　便利國際商務客往來

▲大陸前三季度GDP增速為3%。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共二十大近日落幕，外界擔憂中國大陸會「政治掛帥、經濟在後」，港股24日跌破萬六大關，創13年新低。大陸政府今（25）早發布15條措施支持外資，便利國際商務人員往來，向市場釋放積極訊號。

大陸國家發展改革委等部門發佈了《關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》，共分為三大部分、15條內容。

第一版塊為「優化投資環境，擴大外商投資流入」，分別列出深入實施外資准入負面清單、高標準落實外資准入後國民待遇、推動外資項目簽約落地、強化土地要素保障、開展國際產業投資合作系列活動、提升國際投資公共服務平台效能。

第二版塊為「加強投資服務，支持外商投資企業發展」，分別列出便利國際商務人員往來、加強貨運物流保通保暢、強化外商投資企業金融支持、鼓勵外商投資企業利潤再投資、支持製造業外商投資企業進出口。

第三版塊為「引導投資方向，提升外商投資質量」，分別列出優化外商投資結構、支持外商投資創新發展、加快外商投資綠色低碳升級、引導製造業外商投資企業國內梯度轉移。

▲習近平開啟第三任期。（圖／路透社）

值得注意的是，在「便利國際商務人員往來」中提到，在做好新冠肺炎疫情防控前提下，便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及其家屬出入境。各地方要用好用足中外人員往來「快捷通道」，結合當地實際，進一步明確標準和流程，為外籍人員來華提供便利。

另外，中共中央總書記習近平23日曾強調，中國發展離不開世界，世界發展也需要中國；現在，中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變，「中國開放的大門只會越來越大。」