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淨化選前治安　南警動員掃黑肅槍檢肅26人到案

▲台南市警局舉淨化選前治安，針對暴力犯罪集團及非法槍械同步威力掃蕩，共檢肅5名治平對象、21名成員，合計到案26人，緝獲各式槍枝5枝、子彈175顆，展現維護治安決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局舉淨化選前治安，針對暴力犯罪集團及非法槍械同步威力掃蕩，共檢肅5名治平對象、21名成員，合計到案26人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局因應九合一選舉淨化選前治安，自10月中旬起執行警政署全國同步掃黑專案行動，動員新營、歸仁、玉井、第四、第五分局及刑警大隊警力，針對暴力犯罪集團及非法槍械同步威力掃蕩，共檢肅5名治平對象、21名成員，合計到案26人，緝獲各式槍枝5枝、子彈175顆，展現維護治安決心。

▲台南市警局舉淨化選前治安，針對暴力犯罪集團及非法槍械同步威力掃蕩，共檢肅5名治平對象、21名成員，合計到案26人，緝獲各式槍枝5枝、子彈175顆，展現維護治安決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，以黃姓主嫌為首之土方暴力勒索集團，覬覦龐大利益，暴力介入土地重劃及工程建案，向被害人恐嚇取財牟取不法利益，經方仰寧局長指示由歸仁分局、第四分局、刑事警察大隊共同成立專案小組積極查處，報請台南地方檢察署指揮偵辦，見時機成熟同步執行拘提、搜索行動，緝獲黃姓主嫌及3名共犯到案，查扣非制式衝鋒槍1枝、子彈69顆、犯罪組織服幟3件、帽子25頂、借據、委託書、監視器主機1台等證物。

▲台南市警局舉淨化選前治安，針對暴力犯罪集團及非法槍械同步威力掃蕩，共檢肅5名治平對象、21名成員，合計到案26人，緝獲各式槍枝5枝、子彈175顆，展現維護治安決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四分局日前接獲情資，施姓男子不滿店家服務態度，藉此號召旗下暴力犯罪集團成員砸店及毆傷店員，造成地方商家心生畏懼，經會同第六分局及刑事警察局偵查第八大隊偵五隊進行蒐證，歷時1月餘蒐證，發動專案查緝行動，順利查獲施姓犯嫌及3名共犯到案，查扣棍棒、刀械、手機等證物。

▲台南市警局舉淨化選前治安，針對暴力犯罪集團及非法槍械同步威力掃蕩，共檢肅5名治平對象、21名成員，合計到案26人，緝獲各式槍枝5枝、子彈175顆，展現維護治安決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局舉淨化選前治安，針對暴力犯罪集團及非法槍械同步威力掃蕩，共檢肅5名治平對象、21名成員，合計到案26人，緝獲各式槍枝5枝、子彈175顆，展現維護治安決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，刑警大隊偵六隊獲報劉姓主嫌為首之詐欺、暴力犯罪集團，主要收入來源為詐騙所得及暴力取贖，並提供毒品予集團內車手施用、使用槍械威嚇及毆打加以控制多名被害人，經鎖定該集團據點監控蒐證，分持拘票、搜索票查獲劉嫌及6名共犯到案，查扣手機等證物。

▲台南市警局舉淨化選前治安，針對暴力犯罪集團及非法槍械同步威力掃蕩，共檢肅5名治平對象、21名成員，合計到案26人，緝獲各式槍枝5枝、子彈175顆，展現維護治安決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局舉淨化選前治安，針對暴力犯罪集團及非法槍械同步威力掃蕩，共檢肅5名治平對象、21名成員，合計到案26人，緝獲各式槍枝5枝、子彈175顆，展現維護治安決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局舉淨化選前治安，針對暴力犯罪集團及非法槍械同步威力掃蕩，共檢肅5名治平對象、21名成員，合計到案26人，緝獲各式槍枝5枝、子彈175顆，展現維護治安決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局舉淨化選前治安，針對暴力犯罪集團及非法槍械同步威力掃蕩，共檢肅5名治平對象、21名成員，合計到案26人，緝獲各式槍枝5枝、子彈175顆，展現維護治安決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局與刑警大隊共同偵破胡姓主嫌為首之暴力犯罪集團，逮捕胡嫌及5名共犯到案，起獲非制式槍枝1枝、子彈6顆、鋁製棒球棒2支、開山刀1支、塑膠製棍棒1支、摺疊刀1支等證物；玉井分局日前接獲劉姓男子平時擁槍自重情資，經佈線多月深入追緝，順利查獲劉嫌持有非制式槍枝1枝、子彈5顆。全案以組織犯罪、詐欺、恐嚇取財及槍砲等罪移送偵辦。

▲台南市警局舉淨化選前治安，針對暴力犯罪集團及非法槍械同步威力掃蕩，共檢肅5名治平對象、21名成員，合計到案26人，緝獲各式槍枝5枝、子彈175顆，展現維護治安決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局舉淨化選前治安，針對暴力犯罪集團及非法槍械同步威力掃蕩，共檢肅5名治平對象、21名成員，合計到案26人，緝獲各式槍枝5枝、子彈175顆，展現維護治安決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警刑警大隊大隊長林宏昇表示，市警局已於刑事警察大隊成立掃黑專責隊，專責偵蒐黑幫組織、暴力犯罪集團全力重點打擊，另九合一選舉將屆，絕不容許任何不法分子趁勢以各式暴力介入選舉，將持續掃黑、肅槍及查賄制暴，淨化選前治安，維護優質選舉環境。

▲台南市警局舉淨化選前治安，針對暴力犯罪集團及非法槍械同步威力掃蕩，共檢肅5名治平對象、21名成員，合計到案26人，緝獲各式槍枝5枝、子彈175顆，展現維護治安決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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