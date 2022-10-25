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社會 社會焦點 保障人權

小黃運將被叭火大「持刀下車理論」　駕駛嚇到直接開到派出所報案

記者張君豪／台北報導

北市文山區政大一街日前發生一起行車糾紛，一名計程車駕駛張男（58歲）疑遭後方車輛按鳴喇叭，張男心生不滿，持水果刀下車，衝到車後與對方理論，後車駕駛嚇得立刻到指南派出所報案，驚魂未向警方表示「對方車上有刀」；警方獲報展開調查，詢後將張姓計程車司機依違反《刑法》恐嚇罪移送台北地方檢察署偵辦。

▲文山區一計程車司機張男因行車糾紛亮刀下車，遭警方以觸犯恐嚇罪嫌送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山區一計程車司機張男因行車糾紛亮刀下車，遭警方以觸犯恐嚇罪嫌送辦。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

文山一警方表示：當時指南所警員李佳彥、詹鎧揚聽聞張姓駕駛持刀，絲毫不敢大意，為避免現場情緒升溫，先將雙方當事人支開，並釐清案發過程。報案民眾說，因張姓駕駛開車突然剎車，才下意識按喇叭示警，未料張姓駕駛遭鳴喇叭後，刻意數度放慢車速，因該路段路幅狹窄，已妨礙報案人車輛行駛，故報案人鳴按喇叭後超車，超車過程中張姓駕駛卻搖下車窗怒嗆「哩洗勒叭沙小？」（你按喇叭按什麼意思？）

▲文山區一計程車司機張男因行車糾紛亮刀下車，遭警方以觸犯恐嚇罪嫌送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

雙方下車爆發口角，張姓駕駛盛怒下拿預藏水果刀追向報案人，報案人見苗頭不對，立即到派出所求警協助。持刀的張男接受警方詢時，辯稱對方先拿武器佯攻，才會持刀自衛，但警方檢視雙方行車紀錄器畫面，拿武器的只有張嫌一人。

張男持刀進逼對方，警員質疑至他開計程車為何車內預置刀械？張嫌瞎掰辯稱「我不能在車上吃水果喔？」警當場查扣一把，長約20公分刀械，警詢後，認定張姓計程車司機觸犯《刑法》恐嚇罪，將他函送台北地檢署偵辦。

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