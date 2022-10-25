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BMW國3深夜撞貨櫃車！駕駛受困骨折　全毀畫面曝

記者蔡文淵、陳俊宏／綜合報導

國道3號南下132K、後龍路段周一深夜發生一起車禍，造成BMW休旅車幾乎全毀，駕駛骨折送醫治療。

BMW國3擦撞聯結車　駕駛骨折送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲BMW休旅車擦撞貨櫃車。（圖／記者蔡文淵翻攝／下同）

消防人員表示，事發於深夜10時24分，現場為一輛休旅車擦撞貨櫃車，導致休旅車男性駕駛受困，由消防人員用破壞器材救出脫困。

消防指出，傷患左前臂開放性骨折、意識模糊，送通霄光田醫院治療，而同車副駕駛已自行脫困。至於車禍原因，還有待警方釐清。

BMW國3擦撞聯結車　駕駛骨折送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼BMW休旅車幾乎全毀。

BMW國3擦撞聯結車　駕駛骨折送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▼BMW男駕駛被救出。

BMW國3擦撞聯結車　駕駛骨折送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

BMW國3擦撞聯結車　駕駛骨折送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

BMW國3擦撞聯結車　駕駛骨折送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

BMW國3擦撞聯結車　駕駛骨折送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

BMW國3擦撞聯結車　駕駛骨折送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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