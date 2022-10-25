國道搶救畫面曝！BMW撞爛駕駛重傷　困30min狂哀號…妻急喊：撐住

記者蔡文淵、陳韻如／苗栗報導

國道3號南下132公里處後龍路段24日深夜發生一起嚴重事故！現場兩輛聯結車發生追撞，不料後方又一輛BMW X5休旅車剎車不及再追撞上去，造成BMW幾乎全毀，駕駛受困。現場搶救畫面曝光，只見整輛BMW幾乎撞爛，警消人員緊急出動破壞機具，耗費了將近30分鐘才終於將重傷駕駛救出，而其妻子則焦急在旁呼喊，「撐住」。

▲BMW休旅車國道發生追撞事故，車體整個撞爛，駕駛夾困車內。（圖／記者蔡文淵翻攝）

透過現場搶救畫面可以看到，BMW的左半邊整個撞爛，造成駕駛夾困其中，警消人員立刻出動破壞機具搶救，但因車體破碎嚴重，眾人花費了將近30分鐘才終於將人拖出。

▲警消緊急出動破壞機具搶救受困駕駛。（圖／記者蔡文淵翻攝）

駕駛被救出後左前臂開放性骨折、意識模糊，救護人員在處理過程中，駕駛還因為疼痛不斷哀號，而幸運的是，坐在副駕駛座的駕駛妻子幾乎毫髮無傷，見到丈夫被救出後，還焦急在旁不斷呼喊，「撐住、撐住啊！」

▲駕駛救出後不斷痛苦哀號，妻子在一旁焦急呼喊，「撐住啊」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

駕駛目前已被送往通霄光田醫院治療，而至於詳細的事故原因，及相關肇責則有待進一步調查釐清。