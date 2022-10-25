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Google或臉書帳號登入第三方網站　個資、檔案恐全被看光

▲▼ 上班族,女人,打電腦,女強人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲進入第三方網站時，應慎選登入選項保護個資和自身權益。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

進入第三方平台網站或Apps時，經常出現使用Google或臉書帳號註冊或登入的選項，但事實上這個選擇相當危險，只要按下去就有各種可能讓你的完整個資外洩。外媒解釋按下按鍵可能的後果，建議對這個選項一律是NO！

《華郵》指出本月稍早臉書即已警告用戶，超過400個惡意App是故意設計來讓臉書用戶登入，透過選擇「臉書帳號直接登入」取得大量個資，而其實這個按鍵根本就是假的登入鍵。

一名讀者向《華郵》爆料，一間名為「iCIMS」的求職入口網站，看似設計來幫助求職者上傳履歷，結果是只要用了該網站，就等於同意他們取得求職者的完整數位歷程和檔案權限。

iCIMS目前擁有240萬用戶，連微軟、Uber、UPS和IBM都是用戶之一。該公司允許用戶從Google雲端硬碟上傳求職履歷，聽起來相當方便，但當用戶按下確認鍵時，一個訊息視窗卻彈出，「這將允許iCIMS：查看並下載你Google雲端硬碟內的所有檔案。」用戶必須允許這項要求，否則無法上傳履歷。

用戶使用Google雲端硬碟通常不只儲存履歷，還有個人照片、家族影片、等等私密的個人檔案和資料。iCIMS發生的問題，同樣也有人抱怨Reddit，實際上有相同情況的網站更是數不勝數。

因此《華郵》建議，為了不讓大公司甚至惡意網站取得過多個資和檔案權限，建議只要看到「是否用Google或Facebook帳戶登入／註冊」，一律跳過。

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