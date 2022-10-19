Google Cloud協助企業建立資安防護　強化數位韌性促永續經營

▲ Google Cloud 打造創新雲端安全解決方案。（圖／記者樓菀玲攝）

根據 IDC 統計， 2022 年全球公有雲市場已達 5,050 億美元，且預計 2026 年將達到 1.06 兆美元，成長將近 2 倍。隨著越來越多的資料儲存、運算在雲端上執行，為企業帶來數位轉型效益之餘，資安防護的潛在風險也成為企業不可忽視的永續管理議題。 為協助企業數位轉型的同時兼顧安全防護，Google Cloud 打造創新雲端安全解決方案，幫助企業完善「數位韌性」，以達成永續願景。

近幾年企業積極透過資料分析、人工智慧、機器學習等雲端運算科技，提升營運成長動能，這些雲端科技需求與投資也同時帶動雲端產業大幅成長。根據 IDG 2022 State of the CIO 研究報告顯示，前十大雲端運算科技中，「安全與風險管理」為企業首要資訊科技投資項目，顯現企業對資安的需求與重視。此外，報告也指出，高達 76% 的資訊長預期明年在資安的參與包含時間與專業知識，將大幅增加，再次顯示其重要性日漸提升。

Google Cloud 台灣總經理謝良承表示：「在數位時代下企業要維持競爭力，除依據產業痛點緊跟數位轉型的腳步外，更要從『數位韌性』的觀點思考並打造資安防護，以降低營運中斷、財務甚至是商譽損失等風險，讓企業達成永續經營。為提供企業更全面與完整的資安保護，Google Cloud 於今年 9 月完成對全球領導資安企業 Mandiant 的收購，強化前端、即時的資安預警與顧問諮詢服務，並從客戶需求的角度，擁抱生態系中的合作夥伴，讓全球企業擁有與其他資安業者合作的選擇與彈性。」

▲ Google Cloud 台灣總經理謝良承。（圖／記者樓菀玲攝）

勤業眾信今年發布的「數位領域—董事會的科技落差」全球調查顯示，在未來三年數位轉型首要關注議題中，「網路安全防禦轉型」位居第三，有 58% 的董事會以及 65% 的最高階經理人關注此議題。

勤業眾信風險諮詢服務資深執行副總經理林彥良表示：「政府一直有相關政策來協助國內企業提升資安防護水準，近年來除了將資安治理納入公司治理評鑑項目，重大訊息即時說明資安事件及資安管理資訊揭露外，今年更要求符合一定條件之上市櫃公司指派資安長及設置資安專責單位、主管、及資安人員，再再顯示資安防護已經不只是資訊部門的工作，而是更進一步與企業永續發展結合，由董事會與管理階層的角度來全面推動落實資安治理工作。」

面對海量資料管理與日益上升的數位轉型需求，Google Cloud 透過創新雲端解決方案協助企業加速轉型進程，更秉持對開放原始碼的承諾，持續改善既有產品並整合不同應用程式，同時， 持續致力於透過隱形安全防護（Invisible Security）原則，從技術、營運、人才與風險管理四大面向著手，在原生產品中內建安全技術，降低資安防護的運作與執行門檻，更以命運共同體的原則，與客戶、合作夥伴建立共生共榮關係。

▲ Google Cloud 透過創新雲端解決方案協助企業加速轉型。（圖／記者樓菀玲攝）

Google Cloud 台灣技術副總林書平指出：「我們秉持維繫生態系多元性與彈性，開放企業根據自身不同需求，建構對應的安全防護網。更針對前期的技術導入、日常營運上的資安機制，到長期發展的安全性藍圖上，提供專業的安全性解決方案與前瞻性顧問服務，完善企業在資安防護各面向的需求。」

▲ Google Cloud 台灣技術副總林書平。（圖／記者樓菀玲攝）

Googel Cloud 在今年的 Cloud Next 大會上推出最新安全防護解決方案， 包括Chronicle Security Operations、Conůdential Space、Soųware Delivery Shield 等進階安全性產品，透過主動偵測威脅與自動化、加密運算保護敏感資訊傳輸與協同合作安全性、以及完善軟體生態鏈安全，全方位打造資安防護網。Google Cloud 更在今年五月宣布 Assured Open Source Soųware（Assured OSS），讓企業或公部門的開放原始碼軟體使用者，都能將 Google 使用的 OSS 套件輕鬆融入自家開發人員的工作流程中，進而協助組織減少在開放原始碼依附元件安全管理上的開發、維護及執行複雜程序的必要性。

Google Cloud 除了併購 Mandiant 以強化安全性產品與競爭優勢外，更持續與超過 20家資安合作夥伴在零信任、身分管理、數位主權以及改善端點安全性四大面向進行合作，確保企業擁有更多的彈性與自由，以其需求選擇導入不同安全性供應商的產品與服務。像是 Palo Alto Networks 便採取零信任架構，為使用 BeyondCorp 和 Chrome 的企業提供更好的存取權控管，用以保護其員工與設備。未來，Google Cloud 也將持續與更多夥伴合作，在滿足企業需求的同時，實踐開放生態系共生共榮願景。

遠資信息作為遠東集團資訊技術後盾之一，在集團全球化的策略佈局過程中，協助逾27 間遠東新世紀的子公司與關係企業數位轉型，創造企業競爭力。以遠資信息近期服務的遠東新世紀為例，透過使用 Google Cloud 雲端解決方案，在以下兩大轉型與資安防護面向，協助企業數位轉型、完善數位韌性，並達永續經營目標：

數位轉型：採用 Google Cloud Plaŷorm 與 VeŶex AI，建立「遠東人月刊」應用程式及「遠東人健康關懷」應用程式，並協助遠東新世紀打造「備品備件」、「人工智慧自動詢價推薦」、「QR Code 行動與請採購與盤點」三大雲端數位平台。這兩類創新的主題式應用程式以及備品備件管理三大平台，有效結合了數位科技和人性考量，不僅能整合集團各方資源、創新資訊科技 服務，更大幅提升遠東新自動化營運效率、降低對特定人員的依賴。其中「備品備件數位雲端平台」每年可節省包括人力、採購、庫存、維修、停工等成本逾 20 萬美元。

永續轉型：運用 Google Cloud 最潔淨的雲端環境與 BigQuery 雲端資料倉儲系統 ，降低碳排放量並整合美國各州稅率與貿易資料，精準計算各州課徵的環境稅率，協助企業在永續轉型同時，兼顧營運績效。

資安防護：從 Google Cloud 的基礎架構、數位解決方案與資安顧問服務三方面提供完善的安全性機制，保護企業數位資產。

遠東集團子公司遠資信息技術有限公司總經理易換棣表示：「遠資信息積極尋求能協助遠東集團帶來成長動能的雲端合作夥伴與雲端工具。與 Google Cloud 的合作能夠加速我們的數位轉型，未來將進一步展開深度合作，持續強化遠東集團各旗下企業網路安全性，一步一步落實數位韌性。」

▲ 遠東集團子公司遠資信息技術有限公司總經理易換棣分享企業經驗。（圖／記者樓菀玲攝）

Google Cloud 將利用 Google 的尖端技術，在業界最乾淨的雲端環境中提供企業解決方案，持續協助台灣企業數位轉型以提升競爭力，並強化資安防護，完善企業數位韌性，雙管齊下達陣永續經營目標。