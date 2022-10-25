心臟、腦袋、腎臟都中　醫：確診易加速器官老化

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▲黃軒提醒，器官加速老化現象，易發生在Long COVID症候群患者。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（25日）引用國外研究表示，新冠肺炎確診患者器官易加速老化；尤其反覆感染，真的會加速老化你的三大器官「心臟、腎臟和腦袋」。

黃軒在臉書說，研究人員發現，如果你有確診感染COVID19病毒，尤其是Long COVID患者，你體內一些器官有可能也會加速老化3、4年；美國聖路易斯健康中心的Ziyard醫生研究許多確診患者的器官，發現：

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1、有些器官在COVID19確診後，易加速老化情況。

2、這些器官包括腎臟、腦和心臟器官。

3、器官加速老化現象，易發生在Long COVID症候群患者，還有曾經住院過的COVID19患者，少部分的COVID19輕症患者也有老化情況。

4、如果反覆多次確診，也會加速這些老化趨勢。

5、研究人員舉例：一般來說，我們依著年齡增長，我們的腎功能在3、4年才會下降3-4%左右（這是一般人健康老化狀況）；他們發現一旦感染上COVID19病毒，隔年後這些確診患者的腎功能，就已經下降了3-4%。

▼黃軒表示，反覆新冠病毒感染，真的會加速老化你的三大器官：心臟、腎臟和腦袋。（示意圖／記者黃克翔攝）

為何COVID19患者器官易老化？黃軒指出，美國加州大學的Michael Peluso醫生就針對這些情況，做了一些假設的理論：

1、COVID19後，多器官老化是多原因加疊而成的，不會只有單一的原因造成。

2、這些原因包括：病毒抗原可能持續在體內，引發體內反覆的發炎反應，體內也會一直產生栓子，容易塞住微血管豐富的器官，例如心臟、腎臟和腦。還有會啓動一些體內微生物活躍起來，或改變原本消化道內生存的微生物複雜群落，更延長許多的免疫反應，甚至也會有自體免疫去攻擊自己的器官。

黃軒表示，這樣大家知道了嗎？不要輕易被COVID19病毒感染，尤其是反覆感染，真的會加速老化你的三大器官：心臟、腎臟和腦袋，你的個人防疫措施至今仍得持續保護自己健康，一個也不能少的，你知道嗎？

►本文獲得黃軒醫師授權。