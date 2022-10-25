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挺高端反被揭「1劑都沒打」　醫曝原因：快笑死

陳昶宇小黃卡。（圖／翻攝陳昶宇臉書）

▲陳昶宇公布自己的小黃卡，他第一劑、第二劑是打AZ，第一次追加劑接種莫德納，第二次追加劑打BNT。（圖／翻攝陳昶宇臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇力挺國產疫苗高端，結果反被網友發現沒打任何一劑高端。對此，他24日深夜再發文表示，一堆人連疫苗都不懂就來開砲，「我前兩劑打AZ的時候，高端根本還沒推出，有人還把AZ跟高端搞混快笑死。」

陳昶宇近日先在臉書說，批評高端疫苗政策的人是不是忘記，去年5、6月之後疫情狀況有多人心惶惶，全世界都在搶疫苗，「其他疫情比我們更嚴重的國家還很多，如果台灣疫情無法控制，美日沒送我們疫苗，又搶不到國際疫苗的情況下，只有高端疫苗而沒其他選擇的話，你打不打？我是一定打。」

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陳昶宇表示，當然有其他國際認證疫苗可打更好，「我之前也從沒說過一定要打高端，但國產疫苗就是台灣基本後盾，不覺得這政策有什麼不對。」

陳昶宇指出，也有人在說高端沒取得全面的國際認證，要出國不太方便，且不說很多國家現在連有沒有打疫苗都不看了，當初打疫苗是為了要出國嗎？多是為了保命吧，有未來出國的考量，自然會選擇當時就有國際認證的疫苗，「簡單說會打高端的都不在意出國，有出國考量的就不會打高端，其實政府也沒逼你要選打哪款疫苗。」

▼高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

對此，有網友發現，指陳昶宇「一劑高端都沒打」。陳24日深夜再發文說，一堆人連疫苗都不懂就來開砲，他前兩劑打AZ的時候，高端根本還沒推出，有人還把AZ跟高端搞混快笑死；而且當時一堆人嫌AZ嫌得要死，還得推廣第二劑不見得要混打莫德納，免得第一劑打莫德納的人一直打不到第二劑。

陳昶宇表示，再來第三劑是追加劑，一開始本來就只有半量莫德納可以打，國外也幾乎都追加施打莫德納或BNT，除非特殊考量不然不會再打AZ，跟前兩劑基礎劑混為一談也是真的很好笑。

陳昶宇提到，唯一有機會選擇的就是第4劑，其實本來沒很想打，之前就寫過對年輕人Omicron感染幫助不大，頂多減輕一些症狀跟後遺症風險，有點想等次世代來再打；但當時聽到那批BNT沒打完就要報廢，加上看到電子疫苗護照顯示是最後一劑打的疫苗，的確對出國比較沒影響，才想說去打一下。

陳昶宇強調，再說他前文也都有寫，除非擔心副作用及沒有出國考量，不然他都還是先推薦國際認證疫苗，「這點有在門診問過我的病人都可以作證，但高端的存在的確還是提供了額外的選擇，直到Novavax出現。」

陳昶宇指出，高端以二期安全性及免疫數據，在全球都在搶疫苗的緊急時刻派上用場，後期也提供擔心副作用及沒出國考量民眾其他的選擇，在臨床上沒看到施打高端疫苗的病人有出什麼狀況，效果看起來也不差，以完成階段性任務來說，事後看來依然不覺得高端疫苗政策有多大的問題。

陳昶宇也公布自己的小黃卡，他第一劑、第二劑是打AZ，第一次追加劑接種莫德納，第二次追加劑打BNT。

▼陳昶宇發文。（圖／翻攝陳昶宇臉書）

陳昶宇發文。（圖／翻攝陳昶宇臉書）

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