確診者快篩陰可7＋0　專家批太慢：3個月前就該實施

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心24日公布，自11月7日起共有4項防疫政策同時鬆綁，包括確診者只要居家照護隔離7天後快篩陰性，就可以免去自主管理，同住者也全改為0+7。對此，中華民國防疫學會理事長王任賢認為，防疫措施鬆綁早在7月18日陳時中卸任指揮官時就應該做了；新光醫院副院長洪子仁也表示，鬆綁政策比預想的還要慢了一週。

▲疫情趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（資料照／記者林敬旻攝）

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指揮中心24日公布，11月7日起放寬確診者隔離措施，居家照護者隔離滿7天後，快篩陰性可解除自主健康管理，亦即過往的「7+7」後7天可視情況縮短；另外，同住接觸者過去依照打滿3劑與否採「0+7」或「3+4」居家隔離，11月7日起一律改為「0+7自主防疫」，以最後接觸日為第0天，隔日為自主防疫第一天。

▲11月7日起確診者只要居家照護隔離7天後快篩陰性，就可以免去自主管理。（圖／指揮中心提供，下同。）

指揮官王必勝表示，11月7日起居家隔離「走入歷史」，確診者接觸者0+7自主防疫地點，以符合1人1室為原則，需有獨立衛浴，且應盡量避免接觸65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫低下者等高風險對象，有症狀也要在家休息，並以家用快篩試劑進行快篩，禁止前往醫院探病、陪病，建議延後非急迫需求之醫療或檢查；此外，外出時也須持2日內快篩陰性結果，外出、上班、上學期間全程配戴口罩，有飲食需求可暫時取下，但須於用餐完畢後立即佩戴。

▲同住者也改為0+7。

根據《中時新聞網》報導，中華民國防疫學會理事長王任賢直言，上述的防疫措施鬆綁早就該在陳時中卸任指揮官時實施，結果硬是從7月18日拖到現在，明顯是「政策買票」，而且從施打高端疫苗民眾赴日的爭議也可以看出，只要有民怨，指揮中心就會釋放利多，年底九合一大選若民進黨輸，指揮中心可能會裁撤，若贏，則可能會繼續運作下去。

新光醫院副院長洪子仁23日曾表示，國內疫情本週可望出現明顯下彎的「轉折點」，脫離高原期後緩降至平原期，可以討論將確診者7+7調整為7+0，也可以進一步討論口罩令鬆綁。而在指揮中心24日宣布將從11月7日起放寬確診者隔離措施之後，洪子仁認為，雖然比預想的慢了一週，但抱持樂觀態度。

至於民眾關心年底大選「確診者是否有望出門投票」一事，目前仍未有定論。王必勝表示，已請專家研擬縮短措施，隔離天數從2天到5天都有人討論，會請專家就公衛層面和感染管制層面深度思考後再研議。