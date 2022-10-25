國民黨女戰將熱戀三立高層！　挽手摟腰同居全直擊

▲9月26日16時17分，台北市議員游淑慧（左）在咖啡店櫃檯前，主動靠在《三立新聞網》總編輯劉世澤身上、伸手摟劉的腰。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

話鋒犀利、被視為藍營戰將的國民黨台北市議員游淑慧傳出新戀情，對象是三立新聞網總編輯劉世澤。本刊多次直擊，游在上班時間到三立大樓接劉外出買咖啡，相對劉的小心翼翼，身為公眾人物的游反而比較熱情，還會主動摟對方的腰，更讓人意外的是，二人還在三立附近共築愛巢。由於三立一向被外界視為親綠媒體，藍營戰將與三立高層戀愛、同居，證明愛情萬歲、凌駕政治！

游淑慧與劉世澤的戀情，其實相當低調，但也許因為正在熱戀，二人的互動還是露出些許端倪。上個月初開始，本刊就三度直擊，游趁行程的空檔，特地開車繞到三立接劉外出買咖啡，二人午後的短暫約會，就連在櫃檯點餐，游也黏踢踢地摟著劉，難分難捨、十分甜蜜。





▲9月26日16時25分離開咖啡店取車途中，游淑慧主動勾住劉世澤的手過馬路。

本刊直擊， 9月26日下午4點，游淑慧結束三立電視台政論節目的錄影後，就走到三立公司後方，與穿著襯衫、西褲，外表斯文的劉世澤會合，接著二人一前一後往收費停車場走去，或許是擔心被公司同事發現，劉始終保持一段距離，默默跟在游後方。

相較劉世澤的小心謹慎，身為公眾人物的游淑慧反而相當大方，不時轉頭找劉說話，但劉只是安靜地走在後面，就連走到停車場繳費取車，游一度找不到零錢，劉仍緊張戒備地站在遠處等候，並東張西望盯著周遭經過的人們，絲毫沒有要靠近繳費機幫忙的意思。

好在不久後，游淑慧幸運地找到零錢自行「脫困」，二個人才一起走進停車場取車，並由游載劉到附近大賣場買咖啡。二人在咖啡店櫃檯點餐時，游突然將身體依偎在劉身上，接著環抱劉，還伸手在劉的後背摸了一番，最後摟著劉的腰，從二人的互動看得出來，游較為主動熱情，劉則維持一貫的緊繃，也不時環顧四周。

▲10月20日8時54分游淑慧（圖）與劉世澤同居內湖一棟大樓，她一早獨自出門跑行程。

另一方面，本刊還意外發現，游淑慧、劉世澤的約會模式相當固定，不但每次都去同一家咖啡店，就連三次被直擊的日期，也都在星期一。除了9月26日這一次，本刊也在9月5日、9月12日，直擊二人趁隙約會。

本刊調查，今年49歲的劉世澤有二個兒子，從他的臉書可以發現，搬進內湖豪宅前，他與妻兒住在民生社區，過去也常PO家庭照，不過，近年的臉書、IG等社群軟體，已完全沒出現妻子的蹤跡，大部分的內容都是抒發個人心情，偶爾放上與兒子的互動照。

從劉世澤之前的IG貼文內容「對於婚姻這件事，在沒有孩子的前提下，我認為二次婚姻，是合理的數字…身為一位曾經糾結在婚姻道路上的過來人…」可以看出，他目前應該是單身狀態。

▲10月20日8時57分游淑慧出門3分鐘，劉世澤就開著白色轎車出門上班。

至於今年46歲的游淑慧，之前長期跟在前台北市長郝龍斌身邊，除了當過郝的機要祕書、立法院助理，也曾任台北市政府觀光傳播局主任祕書，2018年，她被本刊多次直擊與郝共吃大餐、喝下午茶，也曾頻繁與郝在基隆住處獨處，不過，二人始終不認曖昧，強調只是前長官與部屬的關係。

郝龍斌事件後，游淑慧便未再傳新戀情，去年她還曾在臉書PO文寫道：「單身久了，偶爾難免覺得『空虛寂寞覺得冷』。在生病時、在無人可分享美好食物和生活時…在看到可愛的寶寶時…」如今她順利脫單，譜出新戀情，除了力拚連任市議員，現在的她，應該更想得到各界的祝福！



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