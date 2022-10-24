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社會 社會焦點 保障人權

北捷癡漢出沒熱區曝　搭這路線小心了

北捷每日有高達160萬人次進出，除一般保全外，也聘請特勤保全（左）在月台巡邏駐守。

▲北捷每日有高達160萬人次進出，除一般保全外，也聘請特勤保全（左）在月台巡邏駐守。

圖文／鏡週刊

不過，警方列管特定對象，並如影隨形地跟監，是否有侵犯人權的疑慮？捷運警察隊表示，根據《大眾捷運法》《台北市大眾捷運系統運送自治條例》，若有違反法令、公共秩序、善良風俗、乘客運送章則，以及有明顯傷害他人或自己的可能性，或有騷擾他人的行為，捷運公司可拒絕運送，並視情節會同警察人員強制或護送其離開車站、大眾捷運系統區域，一切合法，沒有問題。

根據警方統計，今年到目前為止，北捷共發生34件性騷擾案，占刑案比例的15％，也是性犯罪中數量最多的項目，其中以板南線的19件最多，文湖線、淡水信義線各6件居次，新蘆線也有3件。至於性騷擾發生的地點，則以車廂27件最多，其次為出口4件、月台2件、手扶梯1件，犯案手法多為觸碰被害人胸部、臀部，也就是俗稱的「襲胸狼」「摸臀狼」。

▼擁擠的捷運列車常成為色狼犯案場所，捷運公司及警方為此傷透腦筋。

擁擠的捷運列車常成為色狼犯案場所，捷運公司及警方為此傷透腦筋。（翻攝爆料公社）

捷運警察隊為保護乘客的人身安全，除了要求警員加強月台、站區及男女廁的巡邏，同時也請清潔人員幫忙注意，若有旅客進入廁所超過10分鐘，一定要主動敲門、表達關懷。

除了捷運防狼，台北市各分局最近也加強轄區內性犯罪前科犯的掌控，除了依規定按時訪查、了解狀況，同時也增加夜間及偏僻巷弄的巡邏次數，希望透過提高見警率的方式，有效預防犯罪，保障市民安全。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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