萬華3大角頭曝　萬國幫差點被滅幫

▲萬華阿公店因疫情生意受挫，當地角頭轉往與其他幫派合作，共謀危老都更賺取更大利益。示意畫面。



圖文／鏡週刊

本刊調查，1980年代萬華角頭幫派多達20多個，並各自盤據著萬華各地，但隨著華西街廢娼、廣州街夜市崛起，萬華勢力逐漸以頭北厝、華西街、芳明館為主要3大角頭，萬國幫、河溝頭因幫中要角遭到警方掃黑送管訓，逐漸式微。

一名資深刑警指出，萬國幫和河溝頭2個在地幫派，長期以來都以西門町為主要活動據點，在利益與地盤重疊的關係下，相處向來不睦，如今卻會讓邱國隆認為幫中老大偏袒河溝頭成員，其中原因恐不單純，若非邱此次行凶只朝洪、許3人的手腳開槍，洩憤意味濃厚，否則萬國幫恐怕就要直接被滅幫了！

2020年開始因新冠疫情肆虐，萬華地區多達上百家阿公店被迫歇業，造成在地幫派主要經濟來源中斷，其中以頭北厝受創最嚴重，幫務直到目前都未能回復，因此結合外來幫派掏金，成為萬華在地幫派的新經營模式。

幫派老大Ｃ先生告訴本刊，萬華近來可說處於戰國時期，不僅芳明館找上弘仁會合作搞阿公店的危老都更案，就連華西街幫也積極運作想分一杯羹，更傳出頭北厝聯繫明仁會、大同區角頭進行合作，盼能以轉型賺取幫派最大利益。

▼遭邱槍擊受傷的青山宮副主委許文旭（前中），曾因搶旅店經營權教唆小弟潑漆犯案，事後被捕。



C先生進一步指出，每年的青山宮文化季，可說是萬華角頭展現團結與勢力的指標，但去年祭典的主要紅壇，竟是由竹聯幫弘仁會「樂樂」所率領的三蘆聯軍所設置，因此道上盛傳竹聯幫弘仁會插旗成功，甚至已掌控整個萬華幫派勢力及利益。

C先生嘆息說：「邱國隆可能就是不諳檯面下的事務，才會老派的認為萬國幫與河溝頭還在勢不兩立，事實上，他的委屈在龐大利益面前，根本就一文不值！」