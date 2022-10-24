萬華堂口、宮廟槍聲大作　「角頭阿國」4字遺言曝光

▲青山宮副主委許文旭（左）遭邱國隆（右）從後方追殺，被連開4槍。



圖文／鏡週刊

萬國幫角頭邱國隆本月19日晚間闖幫派堂口及宮廟兩地，朝幫內3名要角連開32槍，再挾持4名人質與警對峙，他最後選擇自戕，但在走上絕路前，他打電話給女兒，告知自己將離世，交代遺言，結束57年的生命。

現年57歲的萬國幫角頭邱國隆，19日晚間7點多帶著槍彈，到漢口街二段的公司堂口，他先朝保鑣洪文賓開槍，並質問綽號「阿弟仔」的現任老大洪清正為何要偏袒外人，便又朝2人開了10幾槍洩憤，還重新裝填彈匣繼續行凶。

▼槍手邱國隆自認遭人欺壓，憤而持槍槍擊前後任幫主。



緊接著邱國隆再轉往鄰近的青山宮，想要找綽號「細漢芋粿」的前任幫主、也是該廟副主委的許文旭理論，2人在宮廟門口正巧相遇，邱劈頭就對許亮槍並嗆聲：「我剛殺了洪清正跟洪文賓！」許聽到後驚慌回說：「那你趕快跑路啊！來找我幹嘛？」隨後轉身想要躲入廟中，但邱立刻對他連開4槍，許當場不支倒地。

邱國隆順利行凶後，緩緩走到寺廟對面由許妻開設的飲料店，除了告知許妻已槍殺其丈夫外，還不斷抱怨自身的委屈，現場包括許妻在內4人，見邱持槍在手，根本不敢輕舉妄動，深怕刺激到他，只能乖乖留在店內陪他泡茶聊天。

▼萬國幫大哥洪清正與保鑣在堂口被連開十幾槍，倒臥血泊中。



轄區警方此時獲報前往現場圍捕，邱發現店外聚集大批警力，便朝店外連續開了7槍，想要嚇阻警方強攻入內，造成1名警員腿部中彈受傷，警方雖在外喊話試圖談判，但邱卻完全置之不理，形成與警方對峙的場面。

▼電梯監視器拍下邱國隆隻身至漢口街二段的堂口尋仇的身影。



在長達84分鐘的對峙期間，邱頻頻告訴人質不會傷害他們，甚至下跪向許妻道歉後，陸續釋放人質，最後他打電話給女兒說了句：「我要走了」，叮囑女兒要好好照顧媽媽，便走出店外，在大批警力注視下開槍自戕，結束了這令萬華居民驚心動魄的一晚。

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