萬華角頭行兇動機曝　兄弟揭這事：阿國不滿到極點

▲去年青山宮文化季，邱國隆（右）與遭槍擊的洪清正（左）同框，代表公司站第一排主祭。



圖文／鏡週刊

整起事件中，邱國隆共開了32槍，除了腿部中彈的員警外，洪清正與洪文賓則是雙手雙腳皆有數10個貫穿槍傷，後背部也遭到槍擊，許文旭則是右手右腹中了3槍，雖然洪清正傷勢較為嚴重，所幸4人皆無生命危險。

知情人士Ａ先生向本刊透露，綽號「阿國」的邱國隆之所以會針對幫內輩份極高的前幫主許文旭、現任大哥洪清正開槍尋仇，除了因債台高築、走投無路外，對2人處事不公的怨懟情緒已壓抑多年，最後才會導致悲劇收場。

Ａ先生表示，1年多前還在以放款為業的邱國隆，聲稱曾請託另一在地幫派「河溝頭」的角頭老大「大頭彬」，幫忙索討一筆上百萬元的債務，卻一毛錢都沒討回，不滿「大頭彬」辦事不力的邱，氣得直接上門亮槍討公道。

不過，時任萬國幫大哥的許文旭得知後，竟相信「大頭彬」未承諾幫忙討債的說詞，反倒責罵邱不該衝動惹事，邱當時對此非常心寒，認為兄弟竟然偏袒外人不相挺，索性低調生活，逐漸淡出幫派事務。

直到去年11月青山宮文化季時，萬國幫眾在青山王繞境路線上設置紅壇迎接，邱國隆因入行早、輩分高仍被邀請參與籌備活動，他也積極張羅迎神祭拜事務，在公眾場合的邱不僅話事架式十足，還被安排站在第一排露臉，就連當時負責蒐證的警方，都認為他會是萬國幫下任的扛壩子。

▼青山宮文化季是萬華角頭展現勢力的指標，萬國幫去年也在遶境路線設置紅壇。



但事與願違，最後萬國幫大哥之位由許文旭的心腹洪清正接下，與邱生前交好的B先生透露，邱為此心裡有點過不去，畢竟當時亮槍恐嚇案，造成邱在萬國幫內被指責，河溝頭更視他為眼中釘，但洪、許2人都未曾替他說過好話，邱在幫裡可說已經邊緣化，沒有財力繼續經營放款業務的他，只好表面上在萬華地區開設棋牌社，實則暗中經營地下賭場討生活。

今年中轄區警方頻繁查抄邱所開設的棋牌社，邱認為是針對他而來，懷疑是幫中內鬼或河溝頭成員所檢舉，為此他再度向許、洪2人反映，希望他們能幫忙協調，但2人對邱依舊態度冷淡，不想插手相關事務。

到了今年5月，有河溝頭成員在萬國幫堂口隔壁開棋牌社，當時有2名槍手到棋牌社開槍恐嚇，警方事後除了逮捕槍手外，更查出洪清正就是幕後教唆者。

B先生對此氣憤表示：「兩相對比之下，阿國的棋牌社有事，阿弟仔就裝聾作啞，自己地盤被人插旗就找人教訓，阿國當然會認為阿弟仔不顧兄弟情誼，只為自己利益做事，更何況阿弟仔接任後還處處打壓他，更是讓阿國不滿到極點。」