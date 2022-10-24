「抄襲」4歲女兒塗鴉3天狂吸22萬！　他高喊：準備抄100期

▲左為金河濱的二創版紅色小人，右為女兒的塗鴉。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸杭州一名父親1個月前以女兒的塗鴉為原型，進行再創作，在網路走紅，不少民眾爭先恐後搶買，最貴的一幅以6666元（人民幣，下同，約新台幣3萬元）賣出，「第12次抄襲女兒的畫，立個目標準備抄襲100期。」

綜合陸媒報導，金河濱的短影音賬號裡，大部分作品都是女兒金小美畫畫的場景。4歲的小女孩在紙板上、白紙上，用各種她能想到的姿勢進行天馬行空的創作，有時是紅色的小人，有時是三條腿的貓，有時只是隨手的塗鴉。

女兒的塗鴉給金河濱的創作提供了靈感，他在畫中提煉出重要元素，進行二度創作，還會用衛生紙、布條等把女兒的作品做成實物，兩人一起分享。

▲最貴的一幅為6666元。（圖／翻攝自陸媒）

接下來一段時間，金河濱以「紅色小人」為原型，又畫了幾十幅，在網上大獲好評，不少人表示想要購買。金河濱於是將自己「抄襲」的紅色小人放在網上售賣，短短3天就將數十幅畫作賣完，賺進4、5萬元（與新台幣22萬元），最貴的一幅6666元。

金河濱透露，近期還有將紅色小人打造成IP開發周邊的計劃，「女兒還有很多作品，像一個寶藏等待我發掘。」

▲小美在認真作畫。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

關於女兒的教育，金河濱與妻子主張「只誇不教，讓孩子自己領悟」，不送小美去培訓班，繪畫時也不干擾，讓孩子盡情發揮自己的想象空間，從生活中尋找感悟，「我猜想，她的心中，在畫紙上有條我們大人看不見的對稱軸線。」如今小美積累的畫作和底稿，已經有幾百張。

此事引發網友熱議，紛紛表示，「父承子業」、「厲害了」、「感覺黃紙殼上的那個更靈動欸」、「適合兒童品牌」、「女兒提供想象力，爸爸提供技巧性，結合起來就是獨一無二的藝術品」。

▼ 金河濱計劃將紅色小人打造成IP。（圖／翻攝自上游新聞）