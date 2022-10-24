　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「抄襲」4歲女兒塗鴉3天狂吸22萬！　他高喊：準備抄100期

▲▼ 抄襲女兒畫作。（圖／翻攝自陸媒）

▲左為金河濱的二創版紅色小人，右為女兒的塗鴉。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸杭州一名父親1個月前以女兒的塗鴉為原型，進行再創作，在網路走紅，不少民眾爭先恐後搶買，最貴的一幅以6666元（人民幣，下同，約新台幣3萬元）賣出，「第12次抄襲女兒的畫，立個目標準備抄襲100期。」

綜合陸媒報導，金河濱的短影音賬號裡，大部分作品都是女兒金小美畫畫的場景。4歲的小女孩在紙板上、白紙上，用各種她能想到的姿勢進行天馬行空的創作，有時是紅色的小人，有時是三條腿的貓，有時只是隨手的塗鴉。

女兒的塗鴉給金河濱的創作提供了靈感，他在畫中提煉出重要元素，進行二度創作，還會用衛生紙、布條等把女兒的作品做成實物，兩人一起分享。

▲▼ 抄襲女兒畫作。（圖／翻攝自陸媒）

▲最貴的一幅為6666元。（圖／翻攝自陸媒）

接下來一段時間，金河濱以「紅色小人」為原型，又畫了幾十幅，在網上大獲好評，不少人表示想要購買。金河濱於是將自己「抄襲」的紅色小人放在網上售賣，短短3天就將數十幅畫作賣完，賺進4、5萬元（與新台幣22萬元），最貴的一幅6666元。

金河濱透露，近期還有將紅色小人打造成IP開發周邊的計劃，「女兒還有很多作品，像一個寶藏等待我發掘。」

▲▼ 抄襲女兒畫作。（圖／翻攝自陸媒）

▲小美在認真作畫。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

關於女兒的教育，金河濱與妻子主張「只誇不教，讓孩子自己領悟」，不送小美去培訓班，繪畫時也不干擾，讓孩子盡情發揮自己的想象空間，從生活中尋找感悟，「我猜想，她的心中，在畫紙上有條我們大人看不見的對稱軸線。」如今小美積累的畫作和底稿，已經有幾百張。

此事引發網友熱議，紛紛表示，「父承子業」、「厲害了」、「感覺黃紙殼上的那個更靈動欸」、「適合兒童品牌」、「女兒提供想象力，爸爸提供技巧性，結合起來就是獨一無二的藝術品」。

▼ 金河濱計劃將紅色小人打造成IP。（圖／翻攝自上游新聞）

▲▼ 抄襲女兒畫作。（圖／翻攝自陸媒）

►「娘家益生菌」120包超優惠3740元！不能猶豫手刀快搶

►泡湯囉！烏來「泉世界」雙人湯屋588元

ET快訊
日圓太便宜！他搶換千萬現金入境　結果慘了
快訊／新北死亡車禍！單車女遭砂石車輾斃
雨神又要來了！　颱風「奈格」生成時間曝
巨乳女模術後搭機「直接爆頭」　鮮血從耳朵噴出
投7票就中2000元大獎！　首周得獎名單出爐
馬國女大生告別式　父淚別愛女：對不起，爸媽沒保護好妳
快訊／國泰世華要收掉KOKO App！　50次免費轉帳沒了？
胡錦濤翻閱文件疑為導火線　外媒拍到他離席前「關鍵畫面」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中共新常委曾來台「南北走透透」　大讚便利商店「值得大陸學習」

丹桂飄香走街串巷　在滬台青海上追夢

日澳協力抗中！強調台海穩定　陸外交部：不需挑動陣營對抗

「抄襲」4歲女兒塗鴉3天狂吸22萬！　他高喊：準備抄100期

公司倒閉「開放員工分家產」　她把「i7的電腦」搬了回家

力推「共同富裕」引恐慌　中共宣傳部：不是劫富濟貧

習近平與西方攤牌可能性變大　外媒曝下一步「恐奪取台灣」

余茂春：習稱「反華勢力空前」　凸顯強烈不安全感

爸怨「電腦裡垃圾多」！2歲女兒貼心「拿去洗」...他一看傻眼

「航空少帥」到新疆第一號人物　馬興瑞任中共政委進入權力圈

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

法師朋友敲鈸祝賀生日快樂　壽星一臉悲傷網笑：好沉重

中共新常委曾來台「南北走透透」　大讚便利商店「值得大陸學習」

丹桂飄香走街串巷　在滬台青海上追夢

日澳協力抗中！強調台海穩定　陸外交部：不需挑動陣營對抗

「抄襲」4歲女兒塗鴉3天狂吸22萬！　他高喊：準備抄100期

公司倒閉「開放員工分家產」　她把「i7的電腦」搬了回家

力推「共同富裕」引恐慌　中共宣傳部：不是劫富濟貧

習近平與西方攤牌可能性變大　外媒曝下一步「恐奪取台灣」

余茂春：習稱「反華勢力空前」　凸顯強烈不安全感

爸怨「電腦裡垃圾多」！2歲女兒貼心「拿去洗」...他一看傻眼

「航空少帥」到新疆第一號人物　馬興瑞任中共政委進入權力圈

長期放狗咬貓！板橋20歲浪貓遭圍剿慘死　愛媽淚：本來要收編養老

旺福出任CITIZEN品牌之友　手戴極光之森「錶」現正能量

酒後宿醉不開車　搭計程車或找代駕平安抵家

何韻詩遭潑漆求償500萬　法官判賠40萬：來台觀光不應參加集會遊行

統一發票中獎先別笑　國稅局：11種狀況不能領

巨蟒吞下雞「肚子腫一圈」現身金門　勇男2度抓到牠驚：長大50cm

【廣編】歡歌APP年代歌謠祭登場！李芷婷想當「選秀節目導師」遭素人嗆聲PK飆高音

吃藥醒來側乳被黏貼布！女病患看完「愛心紙條」發毛急報警

豐原太平洋百貨餐飲　再次榮獲特優食安模範生

俄稱烏克蘭欲用髒彈！　美法英聯合聲明駁斥：別藉此升高衝突

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

大陸熱門新聞

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

閨密長得一模一樣！驗DNA才知是雙胞胎

她再婚初戀坐完月子　返家見一幕哭了

胃結石被醫師要求「喝可樂」！一周後回診驚呆

「好想舔你的X頭」！媽媽誤傳情話到家長群組

肉包內餡多到滿出來！他咬一口氣炸

外媒曝習下一步「恐奪取台灣」

中共「意識形態總管」將主掌對台　

習近平第3任期隱藏「對台時間表？」

數學考卷「答案全是A」！老師揭原因

習第三任期主軸「中國式現代化」

女兒水洗4萬MacBook！原因超貼心

百萬豪車停路邊忘2年！車主現身要繳22萬停車費

她咳嗽就醫才知內臟180度反轉！醫驚曝神秘遺傳病

更多熱門

相關新聞

林智堅抄襲案簽結　KMT控竹管局圖利

林智堅抄襲案簽結　KMT控竹管局圖利

資策會日前揚言，將對民眾黨新竹市長候選人高虹安博士論文引用資策會著作一事提告，引發國民黨質疑，資策會對高虹安追殺到底，竹科管理局卻對民進黨前新竹市長林智堅的論文抄襲案不聞不問，甚至之前林智堅遭告發違反《著作權法》案還被簽結，王鴻薇等人21日前往台北地檢署告發竹科管理局涉圖利罪。

「論文沒抄襲」獲官方認證　林耕仁將蒐證提告

「論文沒抄襲」獲官方認證　林耕仁將蒐證提告

研究計畫說明屆期　農委會證實宏碁已來文「張善政尚未回覆」

研究計畫說明屆期　農委會證實宏碁已來文「張善政尚未回覆」

張善政涉抄襲回覆時限到　陳吉仲：尚未收到來文

張善政涉抄襲回覆時限到　陳吉仲：尚未收到來文

台大教授曝「這系」易被認抄襲

台大教授曝「這系」易被認抄襲

關鍵字：

抄襲二創塗鴉紅色小人

讀者迴響

熱門新聞

藝FUN券轉型每人1200元「18歲限定」

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

幼稚園午餐「白飯配魚露」！校長盜費用遭重判192年

83歲陳淑芳心律不整「心跳停止14秒」急手術！

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

專家：台海恐面臨現代史上最慘烈戰爭　每天千人亡

12歲女童Apple Watch亮警訊「竟是罹癌」

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

壓車沒過「狠摔美腿妹和貓」　跑山哥慘了

金鐘獎收視出爐！

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面