告林智堅論文違反《著作權法》案竟簽結　王鴻薇怒控竹管局圖利

▲國民黨台北市議員王鴻薇等人控告竹科管理局涉嫌圖利林智堅。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

資策會日前揚言，將對民眾黨新竹市長候選人高虹安博士論文引用資策會著作一事提告，引發國民黨質疑，資策會對高虹安追殺到底，竹科管理局卻對民進黨前新竹市長林智堅的論文抄襲案不聞不問，甚至之前林智堅遭告發違反《著作權法》案還被簽結，王鴻薇等人21日前往台北地檢署告發竹科管理局涉圖利罪。

年底九合一大選論文風暴遲未平歇，資策會執行長卓政宏19日表示，資策會已發律師函給高虹安，如果21日或24都沒收到高虹安就辛辛那提博士論文引用內容的說明，將依法提出訴訟，主張資策會的著作權。

對此，國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇和桃園市議員候選人謝克洋、張善政競辦新媒體部總監練鴻慶等3人，21日上午到台北地檢署舉行記者會，王鴻薇拿出練鴻慶日前控告林智堅論文抄襲案違反《著作權法》的公文，顯示北檢認為練鴻慶並非案件被害人，無告訴權，因此依大法官會議解釋，簽准結案。

王鴻薇指控：「資策會準備對高虹安提告，同樣的竹科管理局為什麼對於林智堅違反《著作權法》相關法律卻不聞不問」，「林智堅已經被學校證實就是剽竊國家的著作權，竹科管理局到現在裝睡裝死」。

此外，王鴻薇也舉自己控告林志堅的案子，被北檢以林志堅在新竹，所以移轉管轄給新竹地檢署偵辦為例，質疑資策會、竹科管理局、北檢「是民進黨的競選總部嗎」？謝克洋則說，政府機關對高虹安、林智堅兩案有兩套標準，根本是「綠能、你不能」，政府機關有義務提告，卻不處理，涉犯圖利罪。