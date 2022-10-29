民眾黨主席柯文哲南下助選　籲集中選票改變屏東政治文化

▲柯文哲南下屏東助選 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣民眾黨主席柯文哲市長28日晚間，到屏東率同縣內所有黨籍候選人到屏東夜市拜票，爭取支持，過程受到攤商與民眾熱烈歡迎，紛紛要求合影。

民眾黨屏東縣候選人，有縣議員屏東市選區候選人陳炫言、屏東市東區市民代表候選人黃秈囷、屏東市北區市民代表候選人郭泰安、屏東市南區市民代表蘇金秋、潮州鎮民代表候選人林耀宗及內埔鄉民代表候選人潘家莉，張其祿立委及團隊也全程參與。

過程中受到攤商與民眾熱烈歡迎，並要求合影，對屏東的熱情令柯文哲主席印象深刻，夜市拜訪完後，隨即前往議員候選人陳炫言競選總部、屏東市徐府廟與鄉親座談；柯文哲主席向鄉親表示，台灣政治要改變，就從屏東開始，懇請大家支持民眾黨所推出的候選人們，他常說政治人物就是要「對的事情做，不對的事情不要做」，要選正常人。

眼尖的柯主席也發現所推出來候選人所抽到的號碼都是4的倍數，他感到十分巧合，分別是屏東市南區市民代表候選人登記第4號蘇金秋、屏東市東區市民代表候選人登記第8號黃秈囷、屏東市北區市民代表候選人登記第12號郭泰安、屏東縣議員（屏東市選區）候選人登記第16號陳炫言，他也呼籲鄉親務必要為台灣民眾黨候選人們拉票、固票，更重要的是投票，一定要集中選票，票票入匭，一起改變屏東的政治文化。